مدني نجران يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشدد مدير الدفاع المدني بنجران المكلف العميد غازي غرم الله الغامدي على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران عملت على اتخاذ جميع الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل، وجهزت كل الإدارات ومراكز فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

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