ورشة عمل لإصدار مواصفة قياسية تحقق الرقي بخدمات ضيوف بيت الله الحرام

– الطياري: المشروع سيخلق نقلة نوعية في تسهيل أداء المناسك تحقيقاً لرؤية 2030

أقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة ورشة العمل الأولى لتطوير المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة بمقر فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بخدمات الحج والعمرة.

حيث رحب مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ مطلق بن راجي الطياري في بداية الورشة بجميع المشاركين، مبيناً بأن هدف الهيئة هو مشاركة الجهات ذات العلاقة لإصدار مواصفة قياسية تحقق الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام من حج أو عمرة والذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وشهدت الورشة إلقاء محاضرات تعريفية بدورة الهيئة والمحاور التي تعمل عليها الهيئة لإنجاح مشروعها الكبير في تطوير المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، تلى ذلك حلقة نقاشات التي شارك بها جميع الجهات المختصة بخدمة الحجاج.

وفي نهاية المناسبة شكر الطياري جميع الحضور لهذه الورشة الذين اسهموا بإيجابية في إثراء محاور مشروع الهيئة الوطني والذي يعد الأول من نوعه في إصدار مواصفة قياسية تعنى بخدمات ضيوف الله وسيخلق نقلة نوعية في تسهيل أداء المناسك تحقيقا لرؤية 2030، لتعكس الصورة الحقيقية والمشرفة لمكانة المملكة من خلال تطوير هذه الخدمات الهامة.