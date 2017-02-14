مياه جازان تحذر من الهدر الماء وتتوعد بغرامة تصل الى ٥٠ الف ريال

دعت الخدمات العامة للمياه بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة، إلى ضرورة الحفاظ على المياه والحدّ من هدرها، واستخدامها الاستخدام الأمثل، في الأغراض المنزلية الداخلية، ولغايات الشرب والاستخدام الشخصي.

وحذّرت من الهدر في المياه المحلاة في غسل الممرات الخارجية والسيارات، وتسربات المياه إلى الشوارع ،والإعتداءات على خطوط الشبكة والتوصيل بطريقة غير نظامية.

مؤكدة أن ذلك يُعَدّ تجاوزاً لنظام توصيل المياه، ومخالفاً للتعليمات ويُعَرّض المخالف لتطبيق لائحة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام والتي تصل إلى خمسين الف ريال

وأشارت إلى تسجيل كميات كبيرة جداً من المياه التي تُهدر دون الاستفادة منها، وأن هدر مثل هذه الكميات من المياه يؤدي لإيجاد بؤر تلوث وتهدد السلامة العامة، وتستنزف المخزون المائي، الذي يُعَد هدراً للمياه في الحاضر ويؤثر على المستقبل المائي للأجيال القادمة كما دعت الى تركيب العوامات للخزانات الارضيّة والعلوية.

وأكدت الخدمات العامة للمياه بالمنطقة أن جميع الفروع التابعة لها في المحافظات، بمتابعة من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس حسين بن محمد قميري ومن خلال فِرَق الطوارئ والصيانة وخدمة العملاء المنتشرة في جميع المواقع، ستعمل -على مدار الساعة- للتعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بكل جدية وحزم، وسيتم استقبالها على هاتف الطوارئ “939” أو عبر صفحة المديرية على “فيسبوك” .