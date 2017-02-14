رئيس نادي التهامي يزور النجم السابق للنادي ” عبدالقاد منور ” بعد نجاح عملية الرباط الصليبي

قام رئيس وأعضاء ولاعبي ومنسوبي نادي التهامي بزيارة إلى نجم التهامي السابق الأستاذ عبدالقادر منور الذي أجرى عملية الرباط الصليبي الخلفي مؤخراً ويتماثل للشفاء بعد نجاح العملية . بحضور الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي .

وطمأن المهندس حمزة بن عمر قناعي رئيس مجلس إدارة النادي محبي “منور” بأن حالته في تحسن ولله الحمد، مشيدا بالنجم الكبير وبعطاءاته في الملاعب السعودية والذي يستلزم منا جميعا الوقوف مع من أفنى عمره في خدمة الرياضة .

وعبر “منور” عن شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي على اللفتة الانسانية الغير مستغربة للاعبين السابقين للنادي والتواصل المستمر مع الرياضين في المنطقة