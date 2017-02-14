 مصادرة أغذية فاسدة في جولات مفاجئة لبلدية القفل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

مصادرة أغذية فاسدة في جولات مفاجئة لبلدية القفل

مصادرة أغذية فاسدة في جولات مفاجئة لبلدية القفل
علي العبدلي _ فيفاء أون لاين

فاجأت فرق الرقابة الصحيّة ببلدية مركز القفل، عددًا من المحلات التجارية بالمركز ، بزيارات تفتيشية، وتمّ خلالها مصادرة أغذية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن ظهرت عليها علامات الفساد، والتي تعرّضت لسوء تخزين، و تم تغريم محلات غير مُرخّصة،

كما تمّ إشعار المحلات المخالفة، حسب اللائحة

و أكد رئيس بلدية القفل الاستاذ محمد بن حسن الحامظي ، أن حملات الرقابة مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون أي تهاونٍ مع المخالفين على كل المحلات داخل قرى المركز ، للاطمئنان على التقيّد باشتراطات صحة البيئة، حفاظًا على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين ومعاقبة المخالفين،

 

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