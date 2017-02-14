مصادرة أغذية فاسدة في جولات مفاجئة لبلدية القفل

فاجأت فرق الرقابة الصحيّة ببلدية مركز القفل، عددًا من المحلات التجارية بالمركز ، بزيارات تفتيشية، وتمّ خلالها مصادرة أغذية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن ظهرت عليها علامات الفساد، والتي تعرّضت لسوء تخزين، و تم تغريم محلات غير مُرخّصة،

كما تمّ إشعار المحلات المخالفة، حسب اللائحة

و أكد رئيس بلدية القفل الاستاذ محمد بن حسن الحامظي ، أن حملات الرقابة مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون أي تهاونٍ مع المخالفين على كل المحلات داخل قرى المركز ، للاطمئنان على التقيّد باشتراطات صحة البيئة، حفاظًا على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين ومعاقبة المخالفين،