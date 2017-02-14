شاهد .. سيارة تقف على 4 بيالات شاي!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاباً سعودياً، وقد أوقف سيارته على “فناجين” لشرب الشاي من دون أن ينكسر أي منها.

أبوعزام أحد هواة تعديل السيارات والاستعراض بها في تجمعات الشباب، أوضح وفقاً لموقع “العربية.نت” أن هذه المهارة تحتاج إلى تركيز وثقة، حيث تستلزم أنواعاً من “البيالات” أو الفناجين المتماسكة والجيدة الصنع، ثم تقوم بتخفيض ضغط الإطارات حتى مستوى 20، وتنتقل إلى مرحلة رفع السيارة برافعتين أو واحدة إذا كنت صاحب خبرة ويجب أن تكون متوازنة، وتضع أخيراً فتحة الفناجين الأربعة باتجاه الإطار. وأضاف ” تحتاج دائماً أن تكون متوازناً في إنزال السيارة وهادئاً ليتوزع ضغط السيارة على الجهات الأربع.

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