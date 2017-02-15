الندوة العالمية تنظم لقاءات  تربوية ليتيمات السنغال

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال لقاءات ومحاضرات تربوية ثقافية لليتيمات من سن ( 13-18 ) ويهدف البرنامج إلى توعية وتوجيه الفتيات وغرس القيم والسلوكيات الإسلامية في إطار تربوي توعوي للتذكرة المستمرة التي تهدف إلى تربية النفس والحفاظ على الأخلاق الحميدة في حياة الشابات، وتأهيلهن شرعياً وتربوياً ومهارياً، وصقل شخصياتهن، وقد ألقيت في هذا الإطار محاضرات بعنوان: “التربية الأخلاقية للفتاة المسلمة ” ” فقه المرأة المسلمة” ومحاضرة بعنوان ” لباس المرأة المسلمة “. كما أجريت مسابقة ثقافية بين الفتيات ووزعت الهدايا على الفائزات.

هذا وقد بلغ عدد المشاركات في اللقاء التربوي حوالي 40 يتيمة وقد عبّرن عن شكرهن وتقديرهن للندوة العالمية،على هذه البرامج النوعية التي تُعزز الثقة في الشابات، ودورهن وأهميتهن في بناء الأوطان وخدمة الإسلام.