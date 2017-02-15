فنيس يجذب الزوار بصناعة المجسمات التراثية عن جازان  بالجنادرية ( 31 ) 

اشتهر فنيس محمد واصلي في جناح منطقة جازان بالجنادرية 31 بصناعة المجسمات التراثية التي تحاكي تراث وطبيعة منطقة جازان وخاصة البيوت في المناطق الساحلية مثل العشة والعريش وملحقاتها وتصاميم البيوت الجبلية من حجر وشجر والبيوت البحرية من طين ولبن ويصممها بجميع مستوياتها ولكن الطلب يكون على البيوت الساحلية (العشة) بكثرة لذلك هي أغلب أعمالي تتركز عليها.

وبين فنيس أن صناعة العشة على حسب طلب الزبون أحيان من خشب وأحيان من طين وأحيان حديد معدني وأضيف معها خامات من الواقع تقارب الخامات الطبيعية وبعض الزبائن يطلب خامات طبيعية مائة في المائة وأصنعها على طلبه لكن يأخذ وقت وجهد أكبير ويكون سعره أغلى وتتفاوت الأسعار بحسب الحجم والجودة والخامة ويستغرق الوقت من اسبوع إلى عشرة أيام مبينا ان طلب الزبائن على العشش بكثرة ومن جميع مناطق المملكة.

وذكر فنيس أنه يعمل في هذه الحرفة منذ 15 عاما وهي هواية وعشق تعلمها من طبيعته التي يعيش فيها ومن خلال تنقلاتها في المنطقة وهي حرفة صعبة ولكنها ممتعة في نفس الوقت وما شجعني على الاستمرار فيها هو كثرة الطلب عليها حيث يضعها أغلب الزبائن في منازلهم للزينة والذكرى.