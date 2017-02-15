برعاية المحافظ ..مكتب التعليم بالداير يحتفل بتكريم الموهوبين

يرعى محافظ الداير محمد بن هادي الشمراني وبحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، الأحد القادم 22/ 5 / 1438هـ ، حفل تكريم الموهوبين الذي يقيمه مكتب التعليم بالداير .

وسوف يشمل التكريم حوالي ( 70) طالبًا في مختلف مجالات الموهبة من بحوث ومشاركات وغيرهما ، والطلاب الذين تميزوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2017) ، والطلاب المسرعين في هذا العام الدراسي .

وكذلك المدارس والمنسقين .

وقد أكملت وحدة رعاية الموهوبين بمكتب الداير كافة استعداداتها لجوانب الاحتفاء بأبنائنا الطلاب بما يناسب ما قدموا من تميز واهتمام .

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