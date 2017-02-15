 برعاية المحافظ ..مكتب التعليم بالداير يحتفل بتكريم الموهوبين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

برعاية المحافظ ..مكتب التعليم بالداير يحتفل بتكريم الموهوبين

برعاية المحافظ ..مكتب التعليم بالداير يحتفل بتكريم الموهوبين
الداير - فيفاء أون لاين

يرعى محافظ الداير محمد بن هادي الشمراني وبحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، الأحد القادم 22/ 5 / 1438هـ ، حفل تكريم الموهوبين  الذي يقيمه مكتب التعليم بالداير .
وسوف يشمل التكريم حوالي ( 70) طالبًا في مختلف مجالات الموهبة من بحوث ومشاركات وغيرهما ، والطلاب الذين تميزوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2017) ، والطلاب المسرعين في هذا العام الدراسي .
وكذلك المدارس والمنسقين .
وقد أكملت وحدة رعاية الموهوبين بمكتب الداير كافة استعداداتها لجوانب الاحتفاء بأبنائنا الطلاب بما يناسب ما قدموا من تميز واهتمام .

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