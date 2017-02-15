بالصور ..الشرطة تطيح بلصين سرقا ربع مليون من منزل مسنة بهروب

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة هروب بلصين قاما بالسطو على منزل أمرأة مسنة أثناء غيابها وسرقة مائتين وسبعة وخمسون الفا وخمسون ريال منه وذلك بعد جهود وإجراءات بحثية مكثفة.

وفي تفاصيل الخبر فقد ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب من قبل أمرأة مفاده أنه عقب خروجها من المنزل اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة مائتين وسبعة وخمسون الفا وخمسون ريال منه مبينه بان المبلغ هو محصول عملها بأحد المقاصف المدرسية وجزء اكبر منه يخص جمعية لمجموعة من المعلمات وتحتفظ به في منزلها

مؤكدة بانها لاتتهم أحدا في ذلك ماضاعف غموض القضية.

وبناء على ماورد في بلاغها فقد أنتقل رجال الضبط الجنائي لمسرح الحادثة وأتخاذ كافة إجراءات المعاينة واﻹستدلال ورفع البصمات من الموقع.

والقيام بإجراءات بحثية مكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات والعمل على فحص اﻷسلوب اﻹجرامي الذي انتهجه الجناة.

ومن خلال تلك اﻹجراءات جرى رصد عدد من المشبوهين والت الجهود إلى القبض على شخصين من العمالة بعد ان تركز اﻹتهام عليهما.

وإخضاعهما للتحقيق ما أسفر عن إعترافهما بما نسب إليهما ودلوا على المال المسروق حيث قاما بإخفائه ودفنه في منطقة مهجورة ليتم اﻹنتقال وأستخراجة كاملا.

وتوثيق إعترافهما شرعا وإيقافهما رهن إستيفاء التحقيقات وفقا للاختصاص النوعي والمكاني.

من جهته أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي أن محافظة هروب وكافة مدن وقرى المنطقة تنعم باﻷمان وأن رجال اﻷمن حريصون على دحر كل من يحاول العبث بمسلك إجرامي أيا كان نوعه وأنهم لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة معالي مدير اﻷمن العام والتعاون الملموس بين رجل اﻷمن والمواطن.