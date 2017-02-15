بلدية صبيا تواصل جهودها لصيانة الشوارع

تستكمل بلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في محافظة صبيا، إذ تقوم البلدية خلال هذه الأيام وبتوجيه من رئيسها المهندس مشهور الشماخي، بعمل صيانة لبعض الحفريات المنتشرة بحي المجديرة الواقعة بجوار مدرسة الملك عبد الله، وصيانة الحفريات بشارع الملك عبد العزيز وصيانة بعض الحفريات بمدخل حلة مشاري الشمالي، إضافة إلى ردم بعض المواقع بالجزر الوسطية بالمحافظة ورصفها وزراعتها وتجميلها، وكذلك إنجاز بعض الأعمال التي تعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم العمل على تجهيز وتأثيث مغسلة الموتى بالخالدية وسفلتت فنائها ومدخلها تمهيدا لتشغيلها والإستفادة منها.

وأكد رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور الشماخي، أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة وما يتبع لها من مرافق داخلية وخارجية، مبينا أن مشاريع الصيانة التي تشرف عليها البلدية ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية، وأضاف أن البلدية تتعاطى وبالجدية اللازمة مع كل مايصل إليها من بلاغات وتحرص على انهائها في أقل مدة ممكنه.