الأمير تركي بن عبدالله يرأس اجتماع مجلس إدارة “موهبة”

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اجتماع مجلس إدارة “موهبة”، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض، بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع قدم سمو الأمير تركي بن عبد الله التهنئة للأعضاء المنضمين حديثا للمجلس، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة التي أسسها المغفور له – بإذن الله – خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وترأسها حتى وفاته إيمانا منه رحمه الله بأهمية رعاية الموهوبين والمبدعين ودورهم البارز في تنمية الوطن وازدهاره. داعياً الجميع إلى بذل الجهود والتفاني في تعزيز دور” موهبة” ورسالتها الوطنية المهمة في ظل ما يلقاه الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النظام الأساسي للمؤسسة بعد تعديله واعتماده، كما ناقش جدول الأعمال المدرج، واستعرض خطة موهبة الاستراتيجية الثانية وبرامجها ومبادراتها، واعتمد الميزانية السنوية للعام المالي 2017م.

وضمت عضوية مجلس الإدارة الجديد كل من: سمو الأمير الدكتور بندر المشاري أل سعود، وسعادة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وسعادة الدكتور خالد بن علي التركي، وسعادة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، وسعادة الدكتورة هنية محمود مرزا، وسعادة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وسعادة الأستاذ صلاح بن محمد الزامل، وسعادة الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان، بالإضافة إلى أمين عام المؤسسة المكلّف الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد.