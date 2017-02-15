ترشيح الطالب عمار بتعليم فيفاء لجائزة حمدان للأداء المتميز

رشحت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الطالب عمار سليمان حسن الفيفي من ثانوية فيفاء للدخول في المنافسة في المرحلة الثانية للجائزة في دورتها التاسعة عشرة.

ويأتي ترشيح الفيفي بعد أن تم ترشيحه ضمن أفضل اربعة طلاب مرشحين من وزارة التعليم على مستوى المملكة العربية السعودية لنيل الجائزة في فئة الطلاب.

وأوضح مكتب التعليم بفيفاء، أن المقابلة الشخصية للطالب ستجرى له صباح يوم الأحد القادم بمقر ثانوية فيفاء، حيث سيقوم وفد من لجنة الجائزة من دولة الإمارات العربية الشقيقة بإجراء المقابلة الشخصية له.

بدوره، قال الطالب إنه يحمد الله على هذا الإنجاز، ووصوله لهذه المرحلة، وهو ما يهديه لوالده ووالدته ووطنه ومدرسته وكل من علمه وشجعه ودعمه، مضيفا: إنني جاهز للمقابلة الشخصية، ومصمم على مواصلة تميزي وحصد الجوائز محلياً وخليجياً وعالمياً لكي يبقى اسم وطني عالياً شامخاً في كل المحافل.

يشار إلى أن للطالب (عمار الفيفي) سيرة حافلة بالكثير من الإنجازات والمشاركات محلياً وعالمياً، فهو مثال للطالب الموهوب والمتفوق والمثابر، ويملك عزيمة المبدعين وإصرار الناجحين وشغف الطموحين.