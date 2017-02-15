“مستشفى الطوال العام ” يقيم فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض

أقامت إدارة حقوق وعلاقات المرضى بمستشفى الطوال العام يوم الثلاثاء ١٧ / ٥ / ١٤٣٨ فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض، وذلك برعاية محافظ الطوال الأستاذ/ رزاح بن حبيش الدوسري، وبحضور مدير إدارة حقوق المرضى بصحة جازان أ. أحمد عثمان حكمي، ومدير الشؤون الفنية بصحة جازان أ. محمد طميحي، وعدد من من مشائخ وأعيان المحافظة.

وفي بداية الحفل رحب مدير مستشفى الطوال أ. عبدالرحمن ال قحل، بالمحافظ وبالمشاركين في الحفل والحاضرين، ثم عقبها أخذ جولة على المعرض المصاحب لهذه المناسبه.

حيث قدم مدير حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى أ. عبده علي جماح، شرح عن حقوق المرضى وما لهم من حقوق، وتم خلالها استعراض الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين من الأقسام المعنية والتي تبرز أهمية إعطاء المريض وذوية حقوقهم وكذلك التعامل معهم بإيجابية لتوفيرالرعاية الطبية الكاملة لهم والحفاظ على سرية المعلومات للمريض وتقديم العلاج الطبي الخاص بحالته والتقارير اللآزمة لذلك.

وقد تميز جماح في عرضه وطرقة شرحه للمعرض ولهذه الإدارة المعنية بالمرضى وما يترتب عليها من حقوق وتوعية تجاههم.

وفي نهاية الحفل شكر محافظ الطوال إدارة المستشفى وجميع القائمين على هذا الحفل، وما يبذلونه من جهود لخدمة المريض والمراجع، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أعمالهم.