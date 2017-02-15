هنا .. الأسعار المعتمدة لتذاكر قطار “الرياض ـ المجمعة ـ القصيم”

أخبار 24 15/02/2017 9,438 ارشيفية11 ارشيفية

ارشيفيةأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن جدول لرحلات قطار “الرياض – المجمعة – القصيم”، الذي ستبدأ المرحلة الأولى لتشغيله نهاية شهر جمادى الأولى الجاري برحلتين يومياً والأسعار المعتمدة للتذاكر.

وأوضحت أن الرحلة الأولى للقطار ستنطلق من الرياض إلى القصيم صباحاً مروراً بالمجمعة، والرحلة الثانية ستكون في المساء من القصيم إلى الرياض مروراً بالمجمعة.

وأشارت الشركة إلى أن أسعار التذاكر متفاوتة بحسب الدرجة (الاقتصادية والأعمال) كما ستضم فئتين (الكبار والأطفال)، حيث ستكون تذكرة الرياض – القصيم للدرجة الاقتصادية 120 ريالا للكبار و60 ريالا للأطفال، وتذكرة درجة الأعمال للكبار 350 ريالا وللأطفال 230 ريالا.

وأفادت بأن تذكرة الدرجة الاقتصادية من الرياض إلى المجمعة 70 ريالا للكبار و35 ريالا للأطفال، وتذكرة درجة الأعمال 190 ريالا للكبار و125 ريالاً للأطفال.

وتابعت بأن سعر تذكرة المجمعة – القصيم للدرجة الاقتصادية 60 ريالا للكبار وللأطفال 30 ريالا، ودرجة الأعمال للكبار 160 ريالا وللأطفال 105 ريالات.