حساب المواطن .. يستثني تربية « الأنعام » من الدخل

أكد مصدر مسؤول، أنَّ برنامج «حساب المواطن» يستثني «الثروة الحيوانية» كالأغنام، والأبقار، والإبل، والدواجن، بغرض التربية أو الاستهلاك الشخصي من احتسابها، وتسجيلها في سجله كدخل إضافي.

وأضاف: «إذا كانت تلك (الثروة الحيوانيَّة) بغرض التجارة وتدر دخلاً، فإنَّها تُعدُّ من الأمور التي يجب تسجيلها، ويجب عليه أن يفصح عنها، ماعدا ذلك غير مطلوب الإفصاح عنه».

وعن كيفية اكتشاف التحايل في موضوع احتساب «الثروة الحيوانيَّة» ضمن الدخل الإضافي في البرنامج، أوضح المصدر أنَّه يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وأن التعامل مع الحالات يختلف، مبيناً أنَّ تلك التفاصيل، ستحدد إجاباتها عندما تحدد اللجنة الوزاريَّة المكلَّفة بإعداد سياسات البرنامج، حينها تتَّضح آليَّات العقوبات، ومعرفة التحايل، وكافة التفاصيل الأخرى، وفقاً لـ‘‘المدينة‘‘.