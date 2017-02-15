 حساب المواطن .. يستثني تربية « الأنعام » من الدخل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

حساب المواطن .. يستثني تربية « الأنعام » من الدخل

حساب المواطن .. يستثني تربية « الأنعام » من الدخل
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

أكد مصدر مسؤول، أنَّ برنامج «حساب المواطن» يستثني «الثروة الحيوانية» كالأغنام، والأبقار، والإبل، والدواجن، بغرض التربية أو الاستهلاك الشخصي من احتسابها، وتسجيلها في سجله كدخل إضافي.

وأضاف: «إذا كانت تلك (الثروة الحيوانيَّة) بغرض التجارة وتدر دخلاً، فإنَّها تُعدُّ من الأمور التي يجب تسجيلها، ويجب عليه أن يفصح عنها، ماعدا ذلك غير مطلوب الإفصاح عنه».

وعن كيفية اكتشاف التحايل في موضوع احتساب «الثروة الحيوانيَّة» ضمن الدخل الإضافي في البرنامج، أوضح المصدر أنَّه يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وأن التعامل مع الحالات يختلف، مبيناً أنَّ تلك التفاصيل، ستحدد إجاباتها عندما تحدد اللجنة الوزاريَّة المكلَّفة بإعداد سياسات البرنامج، حينها تتَّضح آليَّات العقوبات، ومعرفة التحايل، وكافة التفاصيل الأخرى، وفقاً لـ‘‘المدينة‘‘.

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