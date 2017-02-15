دوريات مركز الجانبة تلقي القبض على كمية من القات المهرب

تم القبض من قبل دوريات مركز الجانبة ظهر هذا اليوم الأربعاء الموافق 5/18 على كمية من القات المهرب بلغ 1120 حزمة من نبات القات وذلك بعد متابعة لسيارة نوع صالون كانت متجه الى مركز الجانبة قادمة من نيد سحرة وقد قام بالتخفي عن أنظار الدورية بجانب أحد المنازل في وسط الجانبة ولكن أستطاع أفراد الدورية من تحديد موقعها بعد تمشيط العديد من القرى حيث عثر على تلك الكمية مخبئة في أحد الطرق الفرعية وقد تم سحب كامل الكمية وفرزها وأتلافها حسب المتبع .

وقدم رئيس مركز الجانبة / عبدالله بن أسعد الفيفي شكره وتقديره لافراد الدورية على جهودهم الملموسة في القضاء على هذه الظاهرة ..