بالصور:ضمن برامج مدرسة الجانبة تنظم برنامج التوعية بأضرار الدخان )

نفذت مدرسة الجانبة ممثلة في التوجيه والإرشاد بالمدرسة يوم الثلاثاء 1438/5/17 بالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بالجانبة برنامج ( التوعية بأضرارالدخان ) حيث وصل إلى المدرسة في العاشرة صباجا فريق من مركز الرعاية الأولية بالجانبة ضم مدير مركز الرعاية الأولية بالجانبة الأستاذ/ محمد قاسم راعي الحريصي، وطبيب المركز الدكتور/ عبد الرزاق عمر والذي قدم محاضرة عن أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه، وقد بدأت المحاضرة بترحيب قائد المدرسة الأستاذ/ مفرح سلمان الحريصي بالفريق الزائر وتقديمه للمحاضر.

ليقوم الطبيب بتقديم محاضرته التوعوية للطلاب عن أضرار التدخين وضرورة الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي، ثم أجاب الطبيب على مداخلات الطلاب واستفساراتهم ليختتم المحاضرة ببيان طرق الإقلاع عن التدخين.

وفي نهاية المحاضرة تم توزيع النشرات والمطويات على الطلاب للتوعية بأضرار التدخين.