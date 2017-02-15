أمير جازان يكرم متفوقي ومبدعي تعليم صبيا

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء يوم أمس الثلاثاء، الفائزين بالجائزة وذلك خلال حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الحادية عشرة، بفندق راديسون بلو في مدينة جازان‪‪‪.

وكانت إدارة تعليم صبيا قد حصدت في هذه الدورة ‬‬‬مقعدين من مقاعد التميز والتكريم حيث حصل الطالب عبدالرحمن بن إبراهيم شبير من متوسطة و ثانوية تحفيظ صبيا على المركز الأول وجائزة التميز في الفرع الأول حفظ القران الكريم والسنة النبوية، وحصلت الطالبة رهف بنت جبريل عثاثي من ثانوية صبيا الثانية على التميز في فرع التفوق الدراسي (التخصصات العلمية).

من جهة اخرى هنأ مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الفائزين الفائزات، متمنيا أن يكون هذا التكريم وهذه الجائزة دافعا لهم للاستمرار في التميز والابداع، داعيا الله أن ينفع بهم.