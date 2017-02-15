بالأسماء تكليف قيادات بلدية في عدة مناطق بالمملكة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عدة قرارات بتكليف عدد من قيادات الوزارة في مناصب مختلفة بعدة مناطق في المملكة.

وأصدر الوزير قراراً يقضي

بتكليف سعود بن عبدالرحمن الهويمل رئيساً لبلدية محافظة القويعية، وتكليف المهندس خالد بن حمود المزيني رئيساً لبلدية حلبان بمنطقة الرياض,

كما أصدر الوزير قراراً

بتكليف عوض بن سعيد القحطاني رئيساً لبلدية ظهران الجنوب

وتكليف علي بن سعيد القحطاني رئيساً لبلدية الواديين,

وتكليف المهندس حسن بن مضواح القحطاني رئيساً لبلدية الحرجة,

وتكليف المهندس عبدالله بن علي الشمراني رئيسا لبلدية المجاردة,

وتكليف المهندس عبدالله بن عائض دلبوح رئيساً لبلدية بلقرن بمنطقة عسير,

وتكليف المهندس مشهور بن قاسم الشماخي رئيساً لبلدية محافظة بيش.

كما تم تكليف المهندس هادي بن علي دغريري رئيساً لبلدية محافظة صامطة

وتكليف سفر بن سعد الشهراني رئيساً لبلدية محافظة صبياء

وتكليف سعيد بن خليل السعيد برئاسة بلدية الشبحة بمنطقة تبوك.

وأعرب رؤساء البلديات عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية.