مجلس بلدي المضايا يقوم بزيارة للمجلس البلدي با الدرب

ضمن انشطته الميدانية لهذا العام قام المجلس البلدي لبلدية المضايا هذا اليوم الاربعاء ١٤٣٨/٥/١٨بزيارة للمجلس البلدي لبلدية الدرب وذلك في اطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المجالس البلدية واقامة علاقات عمل وشراكة بين المجلسين .

استقبل خلالها رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس / محمد الخرمي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وفد مجلس بلدي المضايا في مكتب رئيس البلدية والذي اطلعهم على الية العمل الخدمي والانحازات المقدمة للمواطنين ثم عقدت ورشة عمل تم خلالها الاطلاع على تجربة البلدية ومجلسها في مجال الاستثمار و التخطيط الحضري واستعرض م / الخرمي و أ / حسن بحيح رئيس المجلس نجاحات البلدية عبر عرض مرئي للندوة الاستثمارية التي عقدت مؤخرا تحت شعار ( استثمارنا في دربنا ) ولا قت نجاحا موفقا ،ثم قام الوفد بجولة ميدانية على المشاريع قيد التنفيذ وفي نهاية الزيارة التقى وفد بلدي المضايا بسعادة محافظ محافظة الدرب الاستاذ / حسن ابو شرحة والذي رحب بضيوف الدرب عبر كلمة دعا فيها الى أهمية التكامل الاداري بين البلدية والمجلس لما فيه خدمة المواطنين و تتفيذ توجيهات ولي الامر .

صرح بذلك لصحيفة فيفا الالكترونية رئيس بلدي المضايا / عيسى الحكمي موضحا أن هذه الزيارة تأتي وفق توجه المجلس البلدي لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لبلدية المضايا داعيا رجال الاعمال والمستثمرين للاسهام في تحقيق رقي وتقدم الوطن .شاكرا لمحافظ ورئيس بلدية الدرب ولاعضاء المجلس البلدي كرم الحفاوة وحسن الاستقبال .