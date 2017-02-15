التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا يعقد اجتماعه الأول

عقد قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا اليوم الأربعاء الموافق 18_5_1438هـ اجتماعه الأول بمسرح إدارة تعليم صبيا لمرشدي ومشرفي قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة صبيا على شرف مساعد مدير التربية والتعليم للشئون التعليمية بتعليم صبيا الأستاذ/ ضيف الله علي الحازمي .

يأتي اللقاء كواحد من اللقاءات والاجتماعات التربوية باعتبارها فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على ما كل هو جديد في العملية التعليمية سعياً لتطويرها والارتقاء بها ، ولما لها من أثر بالغ في رقي العملية التعليمية

بدأ اللقاء بكلمتين لفرسان التميز المرشد الطلابي حافظ حبيبي والمرشد الطلابي حسن العماري

تحدث كلا منهما عن تجربته ومشاعره وتوجيهاته لزملائه ثم بدأت محاو اللقاء أولاً قيمة النقاء من السموم استعرض فيها مساعد رئيس قسم التوجه والإرشاد الأستاذ يحي أبوعله جهود القسم في هذا البرنامج وماتم تنفيذه وماسيتم لاحقا ثم استعرض المشرف التربوي عبدالله النمازي برنامج خفض العنف برنامج ( رفق ) وأشاد بما تحقق ثم بين خطة انطلاق ملتقى ومعرض برنامج ( رفق ) الذي سينطلق بتاريخ 29_5_1438هـ بعد ذلك تحدث المشرف التربوي فيصل معافا عن ملتقى الإرشاد المهني وماحققه من نجاح في العام الدراسي المنصرم واستعرض دورة التعلم النشط التي ستعقد للمرشدين بعد ذلك قدم المشرف التربوي علي ضمد عرض مرئي عن برنامج المدارس المعززة للسلوك بعدها تحدث رئيس قسم الإرشاد الطلابي علي الحمادي عن تحقيق رؤية القسم واستعرض احصائية بالنجاح الذي تحقق من خلالها ثم ختم كلمته بتوديع المرشدين بمناسبة انتقاله مساعدا لمكتب تعليم ضمد وكم كانت لحظات مؤثرة على الجميع بعدها ألقى مساعد مدير التربية والتعليم للشئون التعليمية بتعليم صبيا ضيف الله علي الحازمي كلمة أوضح فيها دور الأسرة والمدرسة في رفع مستوى الطالب التحصيلي ودور المرشد الطلابي في إشراك الأسرة في العملية التعليمية وتحدث عن أهمية ردم الفجوة بين نتائج الثانوية واختبار القدرات وحث على التخطيط لمساعدة الطلاب على اجتياز اختبار القدرات بنجاح أكبر بعد ذلك تم تكريم المرشدين المتميزين حافظ حبيبي وحسن العماري بعدها تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة .