تسلم مديركهرباء جازان المهندس يحي جابرالغزواني من يدي صاحب السموالملكي اﻻميرمحمد بن ناصراميرمنطقة جازان ورئيس مجلس امناءجائزة التفوق واﻻبداع جائزة التفوق واﻻبداع في اﻻداءالمميز مجال القطاع الخاص في دورتها الحادية عشرة للعام 1437 وذلك لفوز ادارة كهرباء جازان بالجائزة وهنا سموه الكريم المهندس الغزواني بالجائزة
من جهته ثمن المهندس ذلك التفوق
اما الفوز بجائزة جازان للتفوق والابداع التي يرعاها صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان فذلك هو الفخر العظيم
وكم كانت رائعة كلمات سموه وهو يثني على الجهود ويشجع بحنان الأب وحكمة القائد وسمو الامير،
ومع كل تكريم وتميز نقف امام تحدي جديد للتميز وتحسين الأداء لواحدة من اهم الخدمات في الوطن
اميرجازان يتوج كهرباءجازان بجائزة التفوق واﻻبداع
تسلم مديركهرباء جازان المهندس يحي جابرالغزواني من يدي صاحب السموالملكي اﻻميرمحمد بن ناصراميرمنطقة جازان ورئيس مجلس امناءجائزة التفوق واﻻبداع جائزة التفوق واﻻبداع في اﻻداءالمميز مجال القطاع الخاص في دورتها الحادية عشرة للعام 1437 وذلك لفوز ادارة كهرباء جازان بالجائزة وهنا سموه الكريم المهندس الغزواني بالجائزة
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