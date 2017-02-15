 اميرجازان يتوج كهرباءجازان بجائزة التفوق واﻻبداع | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

اميرجازان يتوج كهرباءجازان بجائزة التفوق واﻻبداع

فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تسلم مديركهرباء جازان المهندس يحي جابرالغزواني من يدي صاحب السموالملكي اﻻميرمحمد بن ناصراميرمنطقة جازان ورئيس مجلس امناءجائزة التفوق واﻻبداع جائزة التفوق واﻻبداع في اﻻداءالمميز مجال القطاع الخاص في دورتها الحادية عشرة للعام 1437 وذلك لفوز ادارة كهرباء جازان بالجائزة وهنا سموه الكريم المهندس الغزواني بالجائزة
من جهته ثمن المهندس ذلك التفوق
اما الفوز بجائزة جازان للتفوق والابداع التي يرعاها صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان فذلك هو الفخر العظيم
وكم كانت رائعة كلمات سموه وهو يثني على الجهود ويشجع بحنان الأب وحكمة القائد وسمو الامير،
ومع كل تكريم وتميز نقف امام تحدي جديد للتميز وتحسين الأداء لواحدة من اهم الخدمات في الوطن

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*