محافظ صبيا المكلف يدشن البرنامج التطوعي والثقافي

دش سعادة محافظ صبيا المكلف الأستاذ/إبراهيم عثمان الشبيلي البرنامج التطوعي والثقافي تحت شعار (أنا صح) الذي الذي نفذه منسوبي ثانوية كرامة الأحمر بأشراف قائد المدرسة الأستاذ/محمد حسن السبعي ووكيل المدرسة الاستاذ/محمد احمد جمالي وإعداد ومتابعة الاستاذ /ماضي السبعي حيث قام به عدد من الطلاب بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين ابناءنا الطلاب بالمدرسة وخارجها وتوعية الطلاب بأهمية هذا الجانب حتي يخلق جيل لديه مبادئ في مجال العمل التطوعي وقد أبدى الشبيلي سعادته بهذا البرنامج وشكر القائمين عليه نظراّ لما له من دور إيجابي لأبنائنا الطلاب وتمنى بأن يتم نشر هذه البرامج في جميع مدارس المحافظة.

Share on: whatsapp