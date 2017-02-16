 الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
واس ـ الرياض

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء اليوم الأربعاء 18 / 5 / 1438 هـ الموافق 15 / 2 / 2017 م صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط ، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره من دون أي أضرار ولله الحمد.
وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق .

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