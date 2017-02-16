الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء اليوم الأربعاء 18 / 5 / 1438 هـ الموافق 15 / 2 / 2017 م صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط ، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره من دون أي أضرار ولله الحمد.

وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق .

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