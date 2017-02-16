قائد القوات البرية الأمريكية يشارك الفلكلور العسيري و سفير اليمن ووزير المغتربين يشيدان بالجنادرية

زار وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى يتقدمهم قائد القوات البرية الأمريكية الفريق ميخائيل قاريت مساء أمس قرية عسير بالجنادرية ضمن جولة الوفد على المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وتجول الوفد في معرض الأسر المنتجة وتعرفوا على أبرز الصناعات التي تميز منطقة عسير و على عدد من الحرف اليدوية والمنتجات والمنسوجات, وشاركوا في الفلكلور الشعبي الذي قدمته فرقة رجال ألمع في قصر التشريفات.

وقد أوضح الفريق قاريت في ختام جولته أن هذه الزيارة للجنادرية كانت فرصة له ولفريقه للتعرف أكثر على التراث والثقافة السعودية وأن ما شاهدوه في مختلف القرى والأركان أعطى صورة جلية و واضحة على البعد التاريخي للمملكة العربية السعودية والحفاوة التي لقيها وحسن الاستقبال تؤكد مدى طيبة وكرم الإنسان السعودي وحبه لوطنه ولتراثه وحفاظه على تاريخه.

وأشار إلى أن زيارته لقرية عسير ” مختلفة ” حيث أنها الموقع الذي وجد به تنوع في المعارض والقصور الأثرية والمحتويات القيمة مبديا سعادته بمشاركته الفرقة الشعبية مثمنا هذه الفرصة للتعرف على تراث وثقافة أهالي عسير.

من جانب آخر زار السفير اليمني لدى المملكة الدكتور شايع الزنداني وزير المغتربين اليمنيين المهندس علوي بافقيه القرية بصحبة وفد من المسؤولين وتجولوا في أرجاء القرية واستمعوا لشرح مفصل عن محتوياتها.

وقد أوضح وزير المغتربين بافقيه إلى أن هناك تشابه كبير في التراث والثقافة بين المملكة العربية السعودية واليمن حيث أن الشعبين الشقيقين يتشاركان العديد من الموروثات إلا أن الجولة التي قام بها عكست مدى الثراء الذي يميز المملكة العربية السعودية من ثراء تاريخي وثقافة مميزة وتنافس في إبراز الموروث الشعبي والوطني وهذا ما يجعل أي زائر من أي مكان في العالم يعي حقيقة المملكة التي تمتلك بعداً تاريخيا مشرفاً وتعمل من أجل إبراز هذا البعد لكل زائر.

وأكد بافقيه أن الموروث الثقافي للمملكة غني وثري ولم أشاهد هذا الكم الكبير من التنوع إلا في المملكة واليمن, والمملكة متنوعة تاريخيا وثقافيا وأعتقد بأن المملكة قد تحتاج إلى معرض أكبر لإبراز كل ما لديها لأنها أكثر ثراء تاريخي ومعرفي وثقافي, ويعتبر المهرجان أضخم موقع لمعرفة البعد الثقافي والتاريخي ويعد مهرجانا تعليميا لمن أراد فهم المملكة وتاريخها العريق.