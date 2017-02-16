 شيخ قبيلة بفيفاء يبادر بإزالة أشجار القات من مزرعته | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

شيخ قبيلة بفيفاء يبادر بإزالة أشجار القات من مزرعته

شيخ قبيلة بفيفاء يبادر بإزالة أشجار القات من مزرعته
فيفاء - فيفاء أون لاين

بادر شيخ قبيلة العمريين بفيفاء الشيخ أحمد سالم الفيفي بإزالة أشجار القات من مدرجات مزرعته ، وذلك بعد التوجيهات الصادرة على ضرورة وسرعة إزالة أشجار القات .
حيث قامت لجان إزالة القات بمهامها وقام عمال هيئة تطوير وتعمير المنطقة الجبلية بجازان إلى قلع وإزالة أشجار القات وبدأت عملية الإزالة منذ صباح أمس الأول .
وأوضح الشيخ أحمد سالم الفيفي أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة التي تبلَّغ لنا عن طريق أمير منطقة جازان فقد عزمنا على إزالة هذه الشجرة وتم إبلاغ الجهات المختصّة التي باشرت الإزالة ولله الحمد وكلنا سمعا وطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن وتنمية الإنسان والمكان ، وأضاف بأنه سيقوم بالاستفادة من البدائل والخدمات التي وفرتها الدولة كخزانات المياه وزراعة أشجار كالبن والموز والرمان وغيرها.

 

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صافي النية

    وفقك الله يا شيخ أحمد وبارك فيك
    والله أنك كفو وحريص على المصلحة
    ونتمنى من بقية المشائخ أن يقتدو بك
    ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

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