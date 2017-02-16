 عقب تبادل ﻹطلاق النار .. عصابة ترويج المسكر في قبضة شرطة جازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

عقب تبادل ﻹطلاق النار .. عصابة ترويج المسكر في قبضة شرطة جازان

عقب تبادل ﻹطلاق النار .. عصابة ترويج المسكر في قبضة شرطة جازان
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

إستمرارا للعمل الدؤوب التي تنهجة شرطة منطقة جازان لمكافحة الجريمة وتعقب المروجين فقد نفذ رجال اﻷمن بشرطة محافظة ابوعريش مساء البارحة عملية دهم ﻷحد المواقع الذي يتخذه عددا من الأفارقة المخالفيين وكرا لهم لترويج المسكر وذلك بعد رصد أحد المروجين حاضرا لجلب ممنوعاته كان يرافقه مجموعة من بني جلدته وبحوزة أحدهم سلاح ناري رشاش وحين تفاجأ بوقوعه في الكمين الذي نصب لهم قام بإطلاق النار تجاه رجال اﻷمن

ليتم الرد عليهم بالمثل والتعامل وفق مايقتضيه الموقف ما اسفر عن مقتل أحدهم وإصابة أخر والقبض على بقية أفراد العصابة وعددهم 5 دون إصابة أحد من رجال اﻷمن

وبتمشيط الموقع تم العثور على كميات من العرق المسكر كانت معباة ومعدة للترويج.

من جهته اكد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي بان عمليات تعقب المروجين مستمره واﻹطاحه بهم وحماية المجتمع من شرورهم بإذن الله تعالى ..

 

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