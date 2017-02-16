معسكر كشفي لجوالة كلية التقنية في محافظة القنفذة

أقامت كشافة كلية التقنية بمحافظة القنفذة مؤخراً معسكرا كشفيا بمتنزه شاطئ حنيش شاركت فيه كشافة إدارة تعليم القنفذة حيث استمر 3 أيام تحت شعار” بيتي مسؤوليتي .. وكيف تكون قدوة” .

وقام أفراد الكشافة والجوالة المشاركون بالمعسكر بتنظيف البيئة البحرية بالتعاون مع بلدية القنفذة وقيادة حرس الحدود بالمحافظة والدفاع المدني وتوزيع عدد من النشرات التوعوية على الزوار والمتنزهين .

وشهد المعسكر زيارة مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي الذي تفقد المعسكر الكشفي رافقه خلالها مدير الإشراف التربوي علي حسن عوض ومدير النشاط الطلابي يحي السيد ورئيس شعبة النشاط الكشفي احمد الخيري اطلعوا خلالها على سير العمل بالمعسكر ومشاهدة عدد من البرامج وقدم الزاحمي شكره للقائمين على المعسكر من القيادات الكشفية في كلية التقنية وتعليم القنفذة موضحا أن الشراكة المجتمعية في الأعمال التطوعية لها ثمار وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030