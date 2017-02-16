 اجتماع تنسيقي بين الكشافة ومؤسسات أرباب الطوائف لمناقشة تفويج الحجاج لمشعر منى | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

اجتماع تنسيقي بين الكشافة ومؤسسات أرباب الطوائف لمناقشة تفويج الحجاج لمشعر منى

اجتماع تنسيقي بين الكشافة ومؤسسات أرباب الطوائف لمناقشة تفويج الحجاج لمشعر منى
الرياض - مبارك الدوسري

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم امس ، في مكة المكرمة  ،  ضمن استعداداتها لمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ، بحضور مسئولين من الجمعية وممثلين لمؤسسات الطوافة ، حيث نوقشت النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الأعداد المبكر لخطة العمل المشتركة بين الجانبين ، وتحديد الاحتياج المطلوب من اعداد الكشافين لمساندة المؤسسات في تفويج الحجاج ، كما تضمن الاجتماع تقديم عرض عن تجربة الجمعية موسم حج العام الماضي 1437هـ ، مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية والتي اسهمت في انسيابية تفويج حجاج المؤسسة ، وتقليل عدد الحجاج التائهين .

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أن فكرة التعاون تقوم على اساس تفويج الحجاج في مشعر منى في زمن ومسار محدد خلال الذهاب لمنشأة الجمرات لأداء النسك ، ومسار آخر محدد للعودة الى مقار إقامتهم ، مؤكداً ان تجربة العام الماضي أسهمت في تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تفويج وارشاد حجاج الدول العربية لأداء نسك رمي الجمرات وارجاعهم الى مقار سكنهم ، مشيراً الى ان معسكرات الخدمة العامة اسهمت العام الماضي في تفويج 4672 حاجاً من حجاج المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية لجسر الجمرات .

 

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