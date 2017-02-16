اجتماع تنسيقي بين الكشافة ومؤسسات أرباب الطوائف لمناقشة تفويج الحجاج لمشعر منى

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم امس ، في مكة المكرمة ، ضمن استعداداتها لمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ، بحضور مسئولين من الجمعية وممثلين لمؤسسات الطوافة ، حيث نوقشت النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الأعداد المبكر لخطة العمل المشتركة بين الجانبين ، وتحديد الاحتياج المطلوب من اعداد الكشافين لمساندة المؤسسات في تفويج الحجاج ، كما تضمن الاجتماع تقديم عرض عن تجربة الجمعية موسم حج العام الماضي 1437هـ ، مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية والتي اسهمت في انسيابية تفويج حجاج المؤسسة ، وتقليل عدد الحجاج التائهين .

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أن فكرة التعاون تقوم على اساس تفويج الحجاج في مشعر منى في زمن ومسار محدد خلال الذهاب لمنشأة الجمرات لأداء النسك ، ومسار آخر محدد للعودة الى مقار إقامتهم ، مؤكداً ان تجربة العام الماضي أسهمت في تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تفويج وارشاد حجاج الدول العربية لأداء نسك رمي الجمرات وارجاعهم الى مقار سكنهم ، مشيراً الى ان معسكرات الخدمة العامة اسهمت العام الماضي في تفويج 4672 حاجاً من حجاج المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية لجسر الجمرات .