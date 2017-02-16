نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي بالمتدربين في الدراسة الأولية بمعهد العاصمة

التقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس بالمشاركين في الدراسة الأولية للقادة الكشفيين المقامة بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي ، بمعهد العاصمة النموذجي .

وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء على أن سياسة تنمية القيادات بالجمعية تنبثق من رؤية شاملة للاهتمام بكافة الموارد البشرية ، من أجل تحسين الدافعية ، والالتزام ، والقدرات لدى القادة والمسئولين لتقديم برامج أفضل للفتية والشباب ، وأن الجمعية تحرص على توفير القيادات الشابة الناجحة ودعمها وتأهيلها وتنميتها وتتبعها وتقويمها وتحسين أدائها ، ليسهموا في تلبية احتياجات وتطلعات الفتية والشباب .

وبارك الفهد خلال اللقاء مايقوم به معهد العاصمة من جهود في تأهيل القادة الكشفيين ، وما يقدم مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي من برامج وفعاليات تحقق أهداف الكشفية ، مشيداً بدور المعهد منذ التأسيس في تفعيل الجانب الكشفي والذي كان ولازال رافداً مهماً للحركة الكشفية بالمملكة .

وأستمع نائب رئيس الجمعية الى مداخلات واستفسارات المشاركين بالدراسة عن خطط الجمعية ومشاركاتها القادمة محلياً وعربياً واقليمياً وعالمياً ، وتسلم في ختام اللقاء درعاً تذكارياً من مدير المعهد عادل بن ناصر الطخيم .