 نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي بالمتدربين في الدراسة الأولية بمعهد العاصمة | فيفاء أون لاين
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي بالمتدربين في الدراسة الأولية بمعهد العاصمة

نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي بالمتدربين في الدراسة الأولية بمعهد العاصمة
الرياض - مبارك الدوسري

التقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس بالمشاركين في الدراسة الأولية للقادة الكشفيين المقامة بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي ، بمعهد العاصمة النموذجي .

وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء على أن سياسة تنمية القيادات بالجمعية تنبثق من رؤية شاملة للاهتمام بكافة الموارد البشرية ، من أجل تحسين الدافعية ، والالتزام ، والقدرات لدى القادة والمسئولين لتقديم برامج أفضل للفتية والشباب ، وأن الجمعية تحرص على توفير القيادات الشابة الناجحة ودعمها وتأهيلها وتنميتها وتتبعها وتقويمها وتحسين أدائها ، ليسهموا في تلبية احتياجات وتطلعات الفتية والشباب .

وبارك الفهد خلال اللقاء مايقوم به معهد العاصمة من جهود في تأهيل القادة الكشفيين ، وما يقدم مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي من برامج وفعاليات تحقق أهداف الكشفية ، مشيداً بدور المعهد منذ التأسيس في تفعيل الجانب الكشفي والذي كان ولازال رافداً مهماً للحركة الكشفية بالمملكة .

وأستمع نائب رئيس الجمعية الى مداخلات واستفسارات المشاركين بالدراسة عن خطط الجمعية ومشاركاتها القادمة محلياً وعربياً واقليمياً وعالمياً ، وتسلم في ختام اللقاء درعاً تذكارياً من مدير المعهد عادل بن ناصر الطخيم .

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