وكيل الأمين للبلديات العيدروس ومدير عام الإستثمار القرني يزورون بلدية الطوال

زار سعادة وكيل امين منطقة جازان للبلديات الأستاذ / عيدروس الأمير ، وسعادة مدير عام الإستثمار الأستاذ / سعد القرني ، بلدية محافظة الطوال ، وكان في استقبالهم سعادة رئيس البلدية المهندس / أسامه بن محمد زكري ، ورئيس المجلس البلدي الأستاذ / طاهر جماح حمدي

وخلال هذه الزيارة رحب سعادة رئيس البلدية بالضيوف نيابة عن جميع منسوبي بلدية محافظة الطوال ، وبعد ذلك اطلع سعادة رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري ، وكيل الأمين ومدير الإستثمار بأمانة منطقة جازان في بداية الزيارة على المشاريع الجاري تنفيذها عبر الإطلاع على العرض المرئي والفلم الوثائقي الذي عرضه مدير المشاريع بالقسم الفني المهندس / أسامه بن عبدالله نجمي ، وخلال ذلك تم تكريم الموظف الفني كهربائي / علي بن محمد سواحلي بجائزة الموظف المثالي لربع الأول من العام الحالي 1438 هجرية ، من قبل بلدية الطوال والمجلس البلدي وكرم السواحلي من قبل سعادة وكيل الأمين للبلديات الأستاذ / عيدروس الأمير ، وسعادة مدير عام الإستثمار بالأمانة الأستاذ / سعد القرني ،،

وكان ذلك بحضور كلاً من :

رئيس البلدية المهندس /أسامه بن محمد زكري

رئيس المجلس البلدي / الأستاذ / طاهر جماح حمدي

عضو المجلس البلدي الأستاذ / أحمد جماح حمدي

رئيس الشؤون الفنية والتخطيط المهندس / عبدالله بن محمد مشهور

مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ / أحمد بن محمد كريري

مدير الخدمات الدكتور / عبده بن محمد عياسي

مدير قسم المتابعة الأستاذ / مصطفى محمد حلاج حمدي

مدير قسم المشاريع المهندس / أسامه بن عبدالله النجمي

مدير مكتب رئيس البلدية الأستاذ / خالد بن مشرقي غازي

رئيس قسم الأمن والسلامة المراقب /يحي بن محمد ناشب حمدي

مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ / سلمان بن علي مدخلي

ثم عملت بد ذلك جولة ميدانية للإطلاع على سير العمل بالمشاريع وشملت مشروع مبنى بلدية محافظة الطوال الجديد وكذلك مشروع المركز الحضاري بحزام قرية العافية وما عمل عليه من إضافات وخدمات لمرتاديه شملت تركيب أجهزة خاصة بتمارين الرياضية وكذلك توفير خدمة شحن الجولات الفوري للمتواجدين والمتنزهين بالمركز الحضاري ومشروع السد والحاجز الخرساني لتفادي أخطار السيول بقرية العافية

وبهذه المناسبة أشاد وكيل الأمين بكافة منسوبي البلدية وشكرهم على جهودهم وبما يقومون به من خدمات للمواطنين والمقيمين والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل الخدمات والمكللة بالنجاح ، وأضاف في حديثه بأن امين المنطقة متابع وداعم لأعمال البلديات ويوصي بتقديم أفضل الخدمات

وبنهاية الزيارة شكر رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس /أسامه بن محمد زكري ، سعادة امين منطقة جازان الأستاذ /محمد بن حمود الشايع ، وسعادة وكيل الأمين الأستاذ / عيدروس الأمير ، وسعادة مدير عام الإستثمار بالأمانة الأستاذ / سعد القرني ، على هذه الزيارة الرائعة للبلدية وأشاد بدعمهم ومساعدتهم لمنوسبي البلدية وهذا هو المعروف عنهم لرفع معنويات البلدية لتقديم المزيد وأفضل الخدمات وبما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك /سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ، وولي عهده الأمين الأمير /محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي ولي العهد الأمير /محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود