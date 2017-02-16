وكيل إمارة جازان يطلع على التقرير النهائي للجنة متابعة أسباب الحرائق بالمستشفيات والمراكز التجارية

اطلع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن أمس على التقرير النهائي الخاص باللجنة المكلفة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بدراسة أسباب الحرائق التي انتشرت مؤخراً في المستشفيات والمراكز التجارية.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير متابعة الخدمات بالإمارة رئيس اللجنة أكرم آل سالم وأعضاء اللجنة الذين استعرضوا الأسباب الرئيسيّة لانتشار الحرائق وسبل معالجتها من خلال العديد من التوصيات الكفيلة بكشف خلفيات تلك الحرائق والتعامل معها بما يضمن عدم تكرار حدوثها من خلال الاعمال التي بدأ فريق العمل تنفيذها في عشرين مستشفى من مستشفيات المنطقة ، حيث تم تركيب اجهزة الانذار الخاصة بالحرائق في مستشفيات محافظات ابوعريش وصبيا وفرسان.

وشدد الدكتور المقرن في ختام اللقاء على أهمية متابعة ومعالجة الملاحظات من خلال اعداد برنامج خاص بالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات بالامارة ، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء فريق العمل حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق كل ما فيه خدمة وراحة وسلامة المرضى والمواطنين في المنطقة

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