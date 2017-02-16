معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 7 يجسد ثقافات العالم من خلال البرامج السياحية

قام وليد بن غازي بافقيه مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة اليوم بزيارة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر في هليتون جدة المقام حاليًا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وهو أحد المعارض الرائدة في منطقة الخليج العربي التي تحظى بإهتمام محلي ودولي ويستمر 3 أيام

واطلع بافقيه على أجنحة المعرض الذي يشارك فيه نحو 160 عارضًا يمثلون 20 دولة وينتمون إلى القطاعات الحكومية مثل وزارات وهيئات السياحة من وجهات سياحية متميزة وشركات القطاع الخاص مثل شركات الطيران، فنادق ومنتجعات، شركات إدارة الوجهات السياحية، وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية، تأجير السيارات، السياحة العلاجية، السياحة التعليمية، الرحلات البحرية، الترفيه والمغامرة إضافة إلى مجموعة من الخدمات المرتبطة بالقطاع.

وشاهد مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة وليد بافقيه كافة البرامج والفعاليات التي أقيمت والتي جسدت فلكور وتراث الشعوب للدول المشاركة والتي شدت كافة زوار المعرض من خلال لوحات فنية استعراضية تحكي قصة الحضارات والموروثات الثقافية والمجتمعية

وقال بافقيه : أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 7 ياتي في إطار إهتمام المملكة العربية السعودية بهذا النوع من المعارض التي تجسد في الدرجة الأولى ثقافات العالم من خلال البرامج السياحية التي تحكي تاريخ وحضارة وإنجازات تنموية ومجتمعية

وبين أن توجيهات معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطويرقي تؤكد على الإهتمام بالمعارض الدولية ومنها معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بإعتبارها نموذج يجسد الجانب الثقافي والتاريخي للمملكة العربية السعودية مبينًا أن هذا العدد الكبير من الزوار ومشاركة 20 دولة يؤكد ما للمعارض الدولية من أهمية وتعكس ثقافة المواطن السعودي وتفاعله مع ما يقدم فيها من فوائد

وأفاد : أن هذه المشاركات العالمية هي دليل العلاقات الطيبة للمملكة العربية السعودية السعودية مع العالم عبر رسالة صادقة، تستهدف التعبير عن العلاقات الوطيدة التي بذرت بذورها منذ قديم الأزل، وما زالت تتنامى وتثمر تعاوناً وحباً.

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