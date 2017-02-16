“أرامكو السعودية” تبدأ تسويق زيوت الأساس تحت علاماتها التجارية

أعلنت أرامكو السعودية اليوم, اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة، حيث أن لأرامكو السعودية وجود قائم بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.

وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية سعيد الحضرمي: ” نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس مستفيدين من خبرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال النفط وسمعة منتجاتها عالية الجودة ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم من حيث تلبية احتياجات العملاء، مستعينين بعقود من الخبرات الهائلة للشركات المنتسبة لأرامكو السعودية في مجال صناعة زيوت الأساس”.

وتسعى أرامكو السعودية إلى تحقيق المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات, وقد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقًا تغطي جميع احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية مواصفات معهد البترول الأمريكي الخاصة بزيوت المحركات, كما نجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.

وتعمل الشركة على تعزيز التعاون بين الشركات المنتسبة لها فيما يتعلق بطرح منتجات زيوت الأساس وتسويقها تحت علاماتها التجارية بما يتيح تقديم أفصل خدمة للعملاء. الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية أعلنت في بيان لها عن طرح ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي أرامكو ديورا، وأرامكو بريما، وأرامكو ألترا.