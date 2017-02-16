العقول المستأجرة

خطر داهم ووباء مستشري يهدد أوضاعنا الإجتماعية وعلاقتنا ببعض انتشر بين جميع طوائف المجتمع سرق أوقاتنا واستخدم بشكل خاطئ حتى صار الجميع في عزلة تامة عن بعض ، لا يعرف الأب مذا يفعل ابنه ولابنته في الغرف المغلقة ؟ ولايسأل القريب عن قريبه ولو عبر هذه الوسائل الحديثة !!

* إن المتابع المشفق يجد أنها اشغلت عن أمور الحياة المهمة من عبادات ومعاملات وأخلاق وتربية فصار الأولاد يعكفون عليها الساعات الطوال في ظل غفلة المربين والآباء عنهم ، ولقد دخلت علينا من خلالها الأفكار الغريبة المنحرفة وصارت العقول في انشغال دائم ، وعدم تركيز حتى صار الآباء والمعلمون يشتكون من الضعف الدراسي والتحول الأخلاقي الذي ينتاب طلابهم ، ورغم إدراك البعض للمشكلة ولكنهم يتغافلون أو لايتنبهون للسبب الحقيقي وراء كل هذا !! إضافة إلى ماتجلبه من وساوس وقلق وعزلة وأمراض نفسية انتشرت وزادت في الآونة الأخيرة ، بسبب العكوف الطويل على هذه الوسائل وأجهزة الألعاب ، وقد يقول قائل : لا علاقة لهذه الوسائل بما يحدث أقول بل هي السبب وراء كل هذا وبنسبة كبيرة يضاف إليها أمور أخرى ، ويمكن ظهور الأثر من خلال وضع المدارس وماحصل فيها من أخلاق دخيلة ، ومشاكل كبيرة بين الطلاب ، وشرود تام للعقول عن التلقي للمعرفة والعلوم يلاحظها خاصة المعلمون يوماً بعد يوم ، ومن أراد التأكد فلينظر لوضع أخواننا من دولة اليمن الشقيقة الذين انظموا لمدارسنا ممن لديهم ضعف في الأوضاع المادية وكيف يتمتعون بحسن الأدب وقوة التركيز والتلقي وحفظ المعلومة ولفترة طويلة ، وهذا يعود في نظري أن عقولهم لازالت نظيفة صافية كما كنا قديماً قبل دخول هذه التقنية والوسائل علينا ، لإن المدرسة كان دورها الكبير بل قد يكون الوحيد في تلقي المعارف والعلوم والتوجيه التربوي والأخلاقي .

* وإن المتامل ولعقود طويلة سابقة يجد أن الأسرة والمدرسة والمسجد كانت تلعب دوراً أساسياً في تكوين مدارك الإنسان وثقافته وأخلاقه ، وتساهم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها ويتخذها معالم تتحدد من خلالها مقومات السلوك الاجتماعي بما فيها من علاقات الآباء بالأبناء وغيرهم من معلمين ومربين .

أما اليوم فقد انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى شبكات الإنترنت والهواتف النقالة والألعاب الإلكترونية ، الأمر الذي فتح الباب أمام أنماط من التواصل الافتراضي الذي حل محل الحوار والمحادثة بين أفراد الأسرة الواحدة مما ساهم في توسيع الفجوة وتكريس الصراع بين جيلي الآباء والأبناء والمعلمين والطلاب ، فأدى لظهور جيل قليل الأخلاق والإحترام والتقدير للآخر وفي ظل عدم التوجيه والتعديل للأخلاق السيئة ، بسبب انشغال المربين بهذه الوسائل وبعدهم عن أبنائهم وعدم تلمس حوائجهم ومشاعرهم واحاسيسهم ، وانعدم معه مبدأ الحوار بين الطرفين فصارت هذه الوسائل موجهة ومرشدة فنشأت معه الأفكار الهدامة ، وصولاً للإلحاد – والعياذ بالله – والذي نسمع به في مجتمعنا والذي لم نكن نتصور ظهوره في بلد التوحيد ومهبط الرسالة .

– إن هذه التحولات التكنولوجية أفرزت تفاعلات جديدة للعلاقات على صعيد الأسرة أدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها .

* فما هو أثر الوسائط الجديدة للإتصال على تلاشي قيم التواصل الأسري وخصائص المجتمع التراحمي ؟

* وما هي السبل الكفيلة بتسهيل استعادة الأسرة لدورها الرئيسي في التربية والتوجيه ؟

* وكيف يمكن الاستفادة من الجوانب الإيجابية لوسائل الإتصال الجديدة ؟

*وما هي الآليات التي يمكن من خلالها القضاء على الأمية التكنواتصالية للآباء والأمهات لتسهيل عملية التوجيه والتوعية لأخذ المفيد النافع من هذه الوسائل والإستفادة من المفيد وترك الضار المؤثر ، وإن التربية الداخلية أفضل أثراً من الرقابة الخارجية التي تزول بغياب الرقيب ‘ فليكن تركيزنا على توعية النشئ وتوجيههم داخلياً ، فإن الرقيب الداخلي أعظم أثراً وفائدة ويكون نافعاً في أي مكان وزمان .

*وفي الأخير أهمس في أذن كل مربي ومعلم وخطيب أن يستشعر عظم المسؤولية وفداحة المشكلة من الآن ، وإن نبدأ بالتوعية والتنبيه والإرشاد من خطورة هذه الوسائل على مستقبل ابنائنا ، والتوجيه السليم بحسن استخدامها واختيار الوقت والزمن المناسب لأخذ المفيد منها ، وعدم فتح الباب على مصراعيه لها ، حتى لا يأتي الزمن الذي يظهر فيه جيل ممسوخ الهوية لايتمتع بخلق ولا أدب ولا احترام ولاتقدير للآخر ، والذي لايعرف معروفاً ولاينكر منكراً ، ونعض بعدها أصابع الندم حين لا ينفع الندم ……

– إني لكم من الناصحين –

وتقبلوا تحياتي وتقديري .