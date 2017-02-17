مستشفى بني مالك العام يدشن فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى

دشن سعادة مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة جازان الأستاذ /أحمد عثمان حكمي ومساعده الاستاذ /محمد الطميحي فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى للعام 1438 هـ والتي أقامها قسم حقوق وعلاقات المرضى بمستشفى بني مالك العام بمقر ( العيادات الخارجية ) تحت إشراف سعادة مدير مستشفى بني مالك العام أخصائي / محمد إبراهيم الغالبي وذلك يوم الخميس الموافق 1438/5/19 تحت شعار ( حقوقكم مسؤوليتنا ) حيث تم افتتاح المعرض المصاحب للفعاليات بكلمه لسعادة مدير المستسفى شكر فيها القائمين على المعرض وفي مقدمتهم رئيس قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى وزملاءه في القسم وثمن دور الجميع في ذلك كما أوضح للجميع أن حقوق المريض تبدأ منذ أن يكون المريض أو المراجع في المستشفى مهما كان جنسه أو جنسيته وان كل موظف مسؤول عن تطبيقها حتى يتمتع الجميع بحقوقهم التي كفلها لهم النظام .

بعد ذلك استمع الجميع لشرح مفصل من قبل رئيس قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى ا/محمد علي آل ناصر عن الخدمات المقدمة من قبل فريق العمل في قسم حقوق وعلاقات المرضى والفئات المستهدفه من البرنامج كما صاحب الفعاليات توزيع هدايا ومنشورات تثقيفيه وتوعويه على الحضور من المرضى والمراجعين .

كما تم عمل فرع للجانب النسوي من المرضى والمراجعين في القسم الخاص بصالة النساء بالعيادات الخارجيه حيث تم الإشراف عليه من قبل موظفات القسم النسوي بحقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى وتوزيع الهدايا والمواد التثقيفية للمرضى والمراجعين من النساء والأطفال الموجودين أثناء الفعاليات .

بعدها ثمن سعادة مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة جازان جهود ادارة المستشفى ورئيس القسم وموظفيه واشاد بدورهم الفعال والبناء في توصيل رسالة المستشفى للجمهور والمرضى والمراجعين وتوضيح كل مايتعلق بخدمة المريض ووتقديم مايكفل لهم التمتع بكامل حقوقهم والخدمات المقدمه لهم وتثقيفهم في هذا المجال .

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