بلدي العارضة يلتقي مدير شرطة جازان ويتجول بقاعة الشهداء

استقبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي في مكتبه صباح اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة العارضة , وفي مستهل اللقاء رحب اللواء الدويسي بوفد المجلس مثمنا لهم هذه المبادرة لزيارة إخوانهم رجال شرطة منطقة جازان العيون الساهرة لحفظ الأمن والأمان بكافة أرجاء المنطقة , واستعرض الدويسي ما تحقق ويتحقق من إنجازات أمنية متواصلة لرجال الأمن بمنطقة جازان والتي تأتي بعد فضل الله للتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يحفظه الله ودعم ومساندة واهتمام معالي مدير الأمن العام. مبرزا في الوقت نفسه الدور الإيجابي الكبير للمواطنين الذين وصفهم بالأوفياء لوطنهم والحريصين على أمنه وأمانه وأضاف بأن مواطني المنطقة ترجموا بكل ما تعنيه الكلمة مقولة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله ” المواطن رجل الأمن الأول ” . ثم ألقى رئيس المجلس البلدي بمحافظة العارضة الأستاذ محمد بن ماطر المحزري كلمة نيابة عن المجلس وأهالي العارضة شكر فيها مدير شرطة منطقة جازان وكافة منسوبي الأمن العام بالمنطقة على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل استتباب الأمن والتعامل الراقي من كافة رجال الأمن مع المواطن والمقيم على حد سواء. مشيدا بدور جنودنا البواسل في حماية الوطن ومقدراته. وقد قام وفد المجلس البلدي بالعارضة بزيارة قاعة الشهداء بمقر شرطة منطقة جازان بمعية سعادة مساعد شرطة المنطقه اللواء سلطان بن عبدالمحسن العليان واستمع الوفد لشرح مفصل عن محتويات وأقسام قاعة الشهداء وما تمثله من أهمية في تجسيد بطولات رجال الأمن العام الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. وفي ختام الجوله عبر رئيس وأعضاء المجلس عن سعادتهم الغامرة بالزيارة التي انطلقت من مبدأ المواطنة والشراكة الحقيقيه بين المواطن ورجال الأمن مقدمين عميق الشكر والتقدير والعرفان للجنة الأمنية على جهوده الجلية بالمنطقة والتي أثمرت في نفوس أهالي المنطقة والتي تمضي وفق اهتمام أمير المنطقة .

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