شعراء القطاع الجبلي يحيون أمسية شعرية في فيفاء

تحت زخات المطر وضباب يعانق القمم أقام النادي الأدبي بمنطقة جازان مساء أمس الخميس أمسية شعرية في محافظة فيفاء يحييها شعراء القطاع الجبلي من محافظات الداير وهروب والعيدابي والعارضة وفيفاء .

وحضر الأمسية مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي , ورئيس النادي الأدبي بجازان الشاعر الحسن خيرات , وعميد الدراسات العليا بجامعة جازان البرفسور الدكتور علي الصميلي , والشاعر أحمد الحربي , والشاعرعبدالرحمن موكلي , والشاعر حسن الصلهبي , والأستاذ علي الصليلي , وكذلك رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة جازان الدكتورجميل العمراني , ورئس المركز الثقافي بمنطقة جازان الأستاذ عبدالله سالم الفيفي , ورئيس رابطة أدباء العرب بالمنطقة الجنوبية فرحان محمد الفيفي , ومشرف المركز الثقافي بفيفاء محمد حسن الفيفي , كما حضره الأمسية عدد من المسؤولين و المشايخ والأعيان والشعراء والمثقفين والإعلاميين .

وشهدت الأمسية إبداعات الشعراء ونثر قصائدهم التي تنوعت بين التغني بالوطن وفيفاء ومن صفحات ذكرياتهم وكان فرسان وشعراء هذه الأمسية كل من : حسن فرحان الفيفي , وأحمد جابر محمد الصهلولي , وثابت جابر سعيد الودعاني , ومفرح يحيى محمد الصهلولي , وعبدالمجيد بن علي المثيبي الفيفي , ومحمد بن حسن الفيفي , وسليمان بن أحمد الفيفي , ومحمد بن حسن الغزواني , كما أبى الحضور إلا أن يشارك الشاعر القدير أحمد الحربي بقصيدة شعرية .

وفي ختام الأمسية كرم المشاركين والمتعاونين في نجاح الأمسية , وقدمت بعض الإهداءات من الكتب من إصدار النادي الأدبي بجازان , وقدم مدير شرطة جازان درعا تذكاريا للنادي الأدبي , فيما أهدى مكتب التعليم فيفاء درعا للواء الدويسي وكتيب عن إنجازات التعليم بفيفاء.