 معلم بعيبان يدرس طلابه خارج الفصل في الأجواء الغائمة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

معلم بعيبان يدرس طلابه خارج الفصل في الأجواء الغائمة

معلم بعيبان يدرس طلابه خارج الفصل في الأجواء الغائمة
العيدابي - فيفاء أون لاين

نجح معلم بمدرسة عيبان الابتدائية في إقناع طلابه من الحضور شرح الدرس بعد ملاحظته تغيب الطلاب وخروجهم للاستمتاع بالأجواء الغائمة والماطرة حيث قدم حصه لمادته في ساحة المدرسة وذلك ليغير الوضع الروتيني للشرح داخل الفصل  .

وقال المعلم ابراهيم حيدر الذروي بأن المنطقة تمر بأجواء جميلة وغائمة  وضبابية  ماطرة في القطاع الجبلي حيث يرغب أغلب الطلاب الانصراف من المدارس للاستمتاع بالأجواء الجميلة حيث وضعهم في نفس الأجواء خارج الفصل وبدأ شرح درسه  في الأجواء الغائمة ولقي ذلك ارتياح وإعجاب الطلاب .

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