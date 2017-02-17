فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي يقيم معرضاً تعريفياً بالهيئة وخدماتها

شارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة ممثلا بمركز إسعاف هروب في إفتتاح فعاليات مهرجان هروب للتسوق والترفيه الثالث والذي أقيم بالمحافظة يوم أمس الخميس برعاية محافظ محافظة هروب ورؤوسا الدوائر الحكومية بالمحافظه .

وكانت مشاركة فرع الهيئة بمعرض استمر خلال فترة إقامة المهرجان وقد زاره عدد كبير من سكان المحافظة والقرى التابعه لها وقد قدم الزملاء في المعرض تعريف بالهيئة ومحتويات سيارة الاسعاف والخدمه التي تقدمها الهيئة للمواطن والمقيم في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله وولي عهده وولي ولي عهده وبتوجيه ومتابعه من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم أضافه الى دورها التوعوي من خلال هذا المعرض والمعارض الاخرى التي تقام في مختلف مناطق المملكه والتي تهدف الى نشر الوعي الإسعافي بين المواطنين والمقيمين بجميع فئاتهم .

هذا وقد تم تكريم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن الدوائر الحكومية بالمحافظه .

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