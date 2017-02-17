بالصور:رحلة خلوية للمشاركين في الدراسة التأسيسية بوادي الدواسر

أقامت يوم امس قيادة الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية التي تقيمها لجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر مخيمًا خلويًا كشفيًا للمشاركين شرق المحافظة ، اشتمل على العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية ومنها طريقة تنفيذ الرحلات الخلوية وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي الذي اعتمد فيه المشاركون في تناول وجباتهم طيلة فترة المخيم.

كما قام قادة التدريب بتدريب المشاركين على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.