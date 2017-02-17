برنامج علمي في ” الجامعة المنتجة”

تستعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإطلاق برنامج علمي مساند لمعرض الجامعة المنتجة المزمع إقامته في الجامعة يوم الأحد المقبل وحتى الثلاثاء وسيصاحب المعرض برنامج علمي مميز يقدمه عدد من المحاضرين السعوديين والأجانب وسيكون هناك ثلاث ندوات كبرى الأولى سيقدمها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود حول ( دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم الجامعات نحو انتاج واستثمار منتجاتها وفق الرؤية ٢٠٣٠ )

كما سيكون هناك ندوة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول ( خطط وزارة التعليم في تحول الجامعات نحو الجامعة المنتجة ) كما سيقدم معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي ندوة بعنوان ( دور وزارة المالية في مساندة الجامعات للتحول الى الجامعات المنتجة )

وسيقدم ندوة ( دعم الجامعات المنتجة في تحويل أعمالها ومشروعاتها الريادية الى منشآت صغيرة دائمة ) سيقدمها معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ غسان السليمان . كما سيكون هناك محاضرات وورش عمل في مواضيع ذات علاقة مثل رعاية الموهوبين في التعليم العالي وكذلك خطط جلب الأستثمار والتمويل للجامعات .. كما سيكون هناك دورات تدريبية متقدمة تقدمها شركة ( فاب لاب ) حول توظيف الطباعة الرقمية 3D في البحث العلمي والابتكار .. وكذلك دورات أخرى في صناعة الروبوت وصناعة الأردوينيو ( الإلكترونيات ) وفي مجال برمجة تطبيقات الويب والجوال .. كما سيكون هناك دورات في اللغة الانجليزية وفي النماذج الأولية للمشروعات والابتكارات .. من جانبها أكدت جامعة الامام على أهمية البرنامج المصاحب لمعرض ( الجامعة المنتجة ) نحو تحقيق أهداف هذا التجمع الأكبر من نوعه من أجل مواكبة النهضة العلمية في العالم وتعزيز استثمار المعرفة من أجل صنع جيل متميز من الطلاب السعوديين.