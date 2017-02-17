بلدية صبيا تستكمل مشاريع السفلتة لعدد من القرى

شرعت بلدية محافظة صبيا في تنفيذ مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة لقرى “الجر الأعلى” ” الجر الأسفل ” “جخيرة” ” الحسينية” “قزع”، وشملت تلك المشاريع سفلتة العديد من الشوارع والطرق التي تخدم هذه القرى.

وأوضح المهندس مشهور الشماخي، أن هذه الأعمال تأتي نتيجة لخطط وأولويات أعدت مسبقا وفق ماهو مرصود لهذه المشاريع من مبالغ مالية معتمدة، الأمر الذي يؤدي لخدمة القرى المذكورة وغيرها على مراحل متعاقبه، ويوازي هذه الأعمال متابعة ميدانية مستمرة من قبل الأجهزة الأستشارية والفنية لدينا، لضمان استكمال التنفيذ وفق المواصفات والشروط الفنية وذلك لكل المواقع المدرجة في هذه المشاريع.