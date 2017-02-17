الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (3)

ثالثاً : (المؤلفات الدينية) ؛ وتشتمل على :

1ـ كتاب : الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين .

2ـ كتاب : حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقت واحد .

3ـ كتيب : الربا وأنواعه .

4ـ كتيب : تقنين الأحكام الشرعية .

5ـ كتيب : القضاء بين النظرية التطبيق “محاضرة” .

6ـ كتيب : واجب أهل العلم “محاضرة” .

7ـ كتيب : رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “تحقيق” .

8ـ كتيب : الحكمة المستشفّة من اصطفاء محمد r خاتماً للرسل وسولاً إلى الناس كافة من مكة المشرفة .

فالشيخ علي بن قاسم ـ حفظه الله تعالى ـ له مؤلفات دينية واجتماعية قيّمة ؛ وهي عبارة عن كتيبات صغيرة الحجم تحملُ بين طياتها علماً نافعاً ، بعضها تأليف وبعضها محاضرات ألقاها الشيخ .

فمنها “الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين” فبين الشيخ ـ وفقه الله ـ للناس أضراره المنتشرة والمتفشية بين الشباب في المجتمع الفيفي ، وحاربها بكل الوسائل والطرق المفيدة ، مستخدماً في ذلك كثيراً من الوعظ والإرشاد والقصائد والخطابة ، وذلك خوفه من أن تمتد هذه العادة إلى الأجيال القادمة ، وتنشب أظفارها فيهم ، وبذلك يحسوا بأثرها وأضرارها بعد أن غفلوا عنا وتجاهلوها سنين طويلة ، وبين لهم آراء العلماء وأقوالهم وأقام به الحجة على الناس .

قال في مقدمته : ” فإن لكل جيل وكل مجتمعٌ عادات وتقاليد ، منها الحسن ومنها السيء ، وعقلاء كل جيل أو مجتمع يبذلون قصارى جهدهم في تنقية عاداتهم مما ساء ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها ” (1)

ثم قال : ” ومن أجل أن أدلي بدلوي في إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، والكشف للعامة عما تنطوي عليه هذه العادات من المضار ، وما توصل إليه العلماء المحققون ، والأطباء والخبراء المتخصصون في بحوثهم ودراساتهم العلمية ، وتحليلاتهم المخبرية ، وما وجدوها تحتوي عليه من مواد كيميائية مؤثرة على أنسجة البدن وخلاياه ، وعلى الأعصاب ومراكز الإحساس ، وما يترتب على اعتيادها من نتائج سيئة ، فقد عمدت إلى صياغة ما اطلعت عليه في ذلك ، وما لمسته واستقرأته ممن عرفت من المبتلين بهذه العادات السيئة أو ببعضها ، في هذا القالب من الحوار ” .(2)

ومما جاء فيه ؛ قصيدة طويلة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى : قال فيها : (3)

يـا بـاحـثـاً عن عُـفون القات ملتمساً تبـيـانــه مـع إيـجــاز العـبـــارات ليس السمـاعُ كـرأي العين متـضـحاً فاسأل خبيراً ودع عنك الممارات كله لما شئت من وهـن ومـن سلس ومــن فــتــورٍ وأســقــامٍ وآفـــات كله لما شئت من لهـو الحديث ومن إهـلاك مـال ومن تضيـيـع أوقـات على العـبـــادة قـالــوا نستعـيـن بـه فـقـلت لا بل على تـرك العبــادات إن جاءه الظهـر فالوسطى يضيعها أو مـغـربــاً فـعـشـاءٌ قـط لـم يـأت وإن أتــاهــا فـمـع سـهـوٍ ووسوسة في غـفـلة مع تـفـويـت الجـماعات لـقـد عـجـبـت لـقــومٍ مـولـعـيــن به وهـم مـقـرون مـنـه بالمـضـــرات في الدين والمال والأبدان بل شهدوا بـسـكـرهـم منه في جل المحــلات إنـي أقـــول لـشـــاريــه وبـــــائـعـه إن لـم يتـوبـوا لـقـد بـاءوا بـزلاتِ

وقد كان الشيخ حفظه الله يعمل في سلك القضاء في أرض مولده فيفاء ، فكان قاضي فيفاء ، وقد عاش في ذلك عمراً طويلاً حتى انتقل إلى أطهر بقعة على الأرض ـ مكة المكرمة ـ وما زال بها إلى الآن .

وقد كتب رسالة قصيرة في ” القضاء بين النظرية والتطبيق ” وهي عبارة عن محاضرة ألقاها في النادي الأدبي بمكة المكرمة ، وطبعت ضمن مطبوعات النادي المختارة .

قال الشيخ : ” فإنه لا بد من التعريج السريع لإعطاء لمحة تعريفية عن فيفاء التي مارست فيها تجاربي القضائية وكيف كانت أحوالها ، والظروف السائدة فيها خلال الحُقبة التي سبقت توليتي القضاء بها ، لكي تكون الرؤية واضحة من الصعوبات التي عانيت منها حتى استقامت الأمور وسارت في مسارها الصحيح ولكي يدرك المستمع مدى نجاح التجربة . . “(4) وحدثت له قصص ومواقف كثيرة في مسيرته القضائية في فيفاء نسمعها من آبائنا وأجدادنا ، ويثنون ويشكرون الله على أيامه في محكمة فيفاء لأنه علّم جاهلاً ورد حقوقاً سلبت من أهلها ، وعاقبَ مجرماً ، وصدّ معتدياً ، وأنصفَ مظلوماً ، وحكم بتوفيق الله مجتهداً عادلاً .

وله رسالة صغيرة جداً بعنوان ” واجب أهل العلم ” وهي عبارة عن محاضرة قيّمة ألقاها فضيلة الشيخُ ـ حفظه الله ـ في المعهد العلمي بفيفاء ، عن واجب أهل العلم نحو المجتمع من تبين طريق الصواب والتحذير من الطرق المتفرقة عن سبيل الهدى والرشاد .

وله رسالة صغيرة أخرى بعنوان ” واجبُ الشباب ” وهي عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ ـ حفظه الله ـ بجامع نيد الدارة بتاريخ 16 / 3 / 1417هـ .

رسالة تحمل بين طياتها إرشادات ونصائح للشباب الذين هم عماد الأمة ومستقبلها المشرق ، وما يحتاجونه من العلم والأدب ليحصنوا أنفسهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وهم الشباب الذين تنتظرهم الأمة الإسلامية لتنهض على أيديهم وسواعدهم .

قال فيها : ” والشباب هم الدينمو المحرك ، والعنصر الفاعل ، والقوة الهائلة التي تبني الأمم والشعوب على كواهلها وبقوة سواعدها ، ولذلك نجد أن كل أصحاب الحركات الإصلاحية الناجحة في كل العصور هي من الشباب ” . (5)

وله كتاب صغير جداً بعنوان ” التقويم الزراعي في فيفاء ” لم أطلع عليه مطلقاً .

وله رسالة ” تقنين الأحكام الشرعية ” فقد كانت هذه الرسالة إجابة على سؤال وجه لفضيلته من مجلة ” إقرأ ” المعروفة ، فبين وفصّل فيها حول هذا الموضوع على نطاق واسع جداً ، وله ـ حفظه الله ـ رسالة أخرى صغيرة الحجم عظيمة العلم بعنوان ” الربا وأنواعه ” بين للناس ما التبس عليهم من العلم الشرعي والمسائل المالية الدقيقة حول هذا الموضوع الخطير ، الذي هو من السبع الموبقات ، وقد تفشى في الأمة في عصرنا الحاضر وانتشر كثيراً لجهل الناس بخطره وعواقبه ، وبين عاقبته وخيمة في الدارين .

وأما التحقيقات فقد أخذت لها نصيبها من وقت الشيخ ـ حفظه الله ـ ومن علمه ، فقد حقق الشيخ عدة رسائل مفيدة ، منها رسالة محققة في ” حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقتٍ واحد ” من تأليف أحمد بن علي الحازمي ـ رحمه الله ـ قال فيها عن سبب تأليفه لها : ” فإنه لما التمس مني من خلُص ولاءه ووداده ، وأسفرت للناظرين نصيحته لنا وإسعاده ، فلا غرو إن كانت إجابته عليّ حتماً ، فقد أعددته أصفى من دعوتُ خليلا ، وأقربَ رحما ، وأن أحرر بحثاً يتضمن حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقتٍ واحد ، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق ؛ فتحصل البينونة ، أو تقع واحدة مع إبراز الدليل وتجنب الآراء ورفض القيل والقال ” .(6)

وكذلك له رسالة محققة بعنوان ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله .

وله رسالة صغيرة بعنوان ” الحكمة المستشفّة ” عبارة عن مقالين تم نشرهما في عددين من مجلة الحج في عام 1409هـ

نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة الرابعة . . قريباً . .

كتبه

الأستاذ التربوي

عيسى بن سليمان الفيفي

الاثنين 18 / 5 / 1438هـ

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(1)ـ مقدمة كتابه : الحوار المبين ؛ (ص 5) .

(2)ـ مقدمة كتابه : الحوار المبين ؛ (ص 6) .

(3)ـ الحوار المبين ؛ بعنوان : أوسع نقاش جاد ، (ص 64) .

(4)ـ كتاب : القضاء بين النظرية والتطبيق ، (ص 58) .

(5) ـ كتيب : واجب الشباب ، (ص 9) .

(6)ـ كتاب : حكم التطليقات الثلاث ، (ص 11) .