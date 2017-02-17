الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (3)

الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (1) http://www.faifaonline.net/portal/2017/01/05/322677.html
الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (2) http://www.faifaonline.net/portal/2017/02/03/328447.html
ثالثاً : (المؤلفات الدينية) ؛ وتشتمل على :
1ـ كتاب : الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين .
2ـ كتاب : حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقت واحد .
3ـ كتيب : الربا وأنواعه .
4ـ كتيب : تقنين الأحكام الشرعية .
5ـ كتيب : القضاء بين النظرية التطبيق “محاضرة” .
6ـ كتيب : واجب أهل العلم “محاضرة” .
7ـ كتيب : رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “تحقيق” .
8ـ كتيب : الحكمة المستشفّة من اصطفاء محمد r خاتماً للرسل وسولاً إلى الناس كافة من مكة المشرفة .
فالشيخ علي بن قاسم ـ حفظه الله تعالى ـ له مؤلفات دينية واجتماعية قيّمة ؛ وهي عبارة عن كتيبات صغيرة الحجم تحملُ بين طياتها علماً نافعاً ، بعضها تأليف وبعضها محاضرات ألقاها الشيخ .
فمنها “الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين” فبين الشيخ ـ وفقه الله ـ للناس أضراره المنتشرة والمتفشية بين الشباب في المجتمع الفيفي ، وحاربها بكل الوسائل والطرق المفيدة ، مستخدماً في ذلك كثيراً من الوعظ والإرشاد والقصائد والخطابة ، وذلك خوفه من أن تمتد هذه العادة إلى الأجيال القادمة ، وتنشب أظفارها فيهم ، وبذلك يحسوا بأثرها وأضرارها بعد أن غفلوا عنا وتجاهلوها سنين طويلة ، وبين لهم آراء العلماء وأقوالهم وأقام به الحجة على الناس .
قال في مقدمته : ” فإن لكل جيل وكل مجتمعٌ عادات وتقاليد ، منها الحسن ومنها السيء ، وعقلاء كل جيل أو مجتمع يبذلون قصارى جهدهم في تنقية عاداتهم مما ساء ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها ” (1)
ثم قال : ” ومن أجل أن أدلي بدلوي في إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، والكشف للعامة عما تنطوي عليه هذه العادات من المضار ، وما توصل إليه العلماء المحققون ، والأطباء والخبراء المتخصصون في بحوثهم ودراساتهم العلمية ، وتحليلاتهم المخبرية ، وما وجدوها تحتوي عليه من مواد كيميائية مؤثرة على أنسجة البدن وخلاياه ، وعلى الأعصاب ومراكز الإحساس ، وما يترتب على اعتيادها من نتائج سيئة ، فقد عمدت إلى صياغة ما اطلعت عليه في ذلك ، وما لمسته واستقرأته ممن عرفت من المبتلين بهذه العادات السيئة أو ببعضها ، في هذا القالب من الحوار ” .(2)
ومما جاء فيه ؛ قصيدة طويلة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى : قال فيها : (3)
|يـا بـاحـثـاً عن عُـفون القات ملتمساً
|تبـيـانــه مـع إيـجــاز العـبـــارات
|ليس السمـاعُ كـرأي العين متـضـحاً
|فاسأل خبيراً ودع عنك الممارات
|كله لما شئت من وهـن ومـن سلس
|ومــن فــتــورٍ وأســقــامٍ وآفـــات
|كله لما شئت من لهـو الحديث ومن
|إهـلاك مـال ومن تضيـيـع أوقـات
|على العـبـــادة قـالــوا نستعـيـن بـه
|فـقـلت لا بل على تـرك العبــادات
|إن جاءه الظهـر فالوسطى يضيعها
|أو مـغـربــاً فـعـشـاءٌ قـط لـم يـأت
|وإن أتــاهــا فـمـع سـهـوٍ ووسوسة
|في غـفـلة مع تـفـويـت الجـماعات
|لـقـد عـجـبـت لـقــومٍ مـولـعـيــن به
|وهـم مـقـرون مـنـه بالمـضـــرات
|في الدين والمال والأبدان بل شهدوا
|بـسـكـرهـم منه في جل المحــلات
|إنـي أقـــول لـشـــاريــه وبـــــائـعـه
|إن لـم يتـوبـوا لـقـد بـاءوا بـزلاتِ
وقد كان الشيخ حفظه الله يعمل في سلك القضاء في أرض مولده فيفاء ، فكان قاضي فيفاء ، وقد عاش في ذلك عمراً طويلاً حتى انتقل إلى أطهر بقعة على الأرض ـ مكة المكرمة ـ وما زال بها إلى الآن .
وقد كتب رسالة قصيرة في ” القضاء بين النظرية والتطبيق ” وهي عبارة عن محاضرة ألقاها في النادي الأدبي بمكة المكرمة ، وطبعت ضمن مطبوعات النادي المختارة .
قال الشيخ : ” فإنه لا بد من التعريج السريع لإعطاء لمحة تعريفية عن فيفاء التي مارست فيها تجاربي القضائية وكيف كانت أحوالها ، والظروف السائدة فيها خلال الحُقبة التي سبقت توليتي القضاء بها ، لكي تكون الرؤية واضحة من الصعوبات التي عانيت منها حتى استقامت الأمور وسارت في مسارها الصحيح ولكي يدرك المستمع مدى نجاح التجربة . . “(4) وحدثت له قصص ومواقف كثيرة في مسيرته القضائية في فيفاء نسمعها من آبائنا وأجدادنا ، ويثنون ويشكرون الله على أيامه في محكمة فيفاء لأنه علّم جاهلاً ورد حقوقاً سلبت من أهلها ، وعاقبَ مجرماً ، وصدّ معتدياً ، وأنصفَ مظلوماً ، وحكم بتوفيق الله مجتهداً عادلاً .
وله رسالة صغيرة جداً بعنوان ” واجب أهل العلم ” وهي عبارة عن محاضرة قيّمة ألقاها فضيلة الشيخُ ـ حفظه الله ـ في المعهد العلمي بفيفاء ، عن واجب أهل العلم نحو المجتمع من تبين طريق الصواب والتحذير من الطرق المتفرقة عن سبيل الهدى والرشاد .
وله رسالة صغيرة أخرى بعنوان ” واجبُ الشباب ” وهي عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ ـ حفظه الله ـ بجامع نيد الدارة بتاريخ 16 / 3 / 1417هـ .
رسالة تحمل بين طياتها إرشادات ونصائح للشباب الذين هم عماد الأمة ومستقبلها المشرق ، وما يحتاجونه من العلم والأدب ليحصنوا أنفسهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وهم الشباب الذين تنتظرهم الأمة الإسلامية لتنهض على أيديهم وسواعدهم .
قال فيها : ” والشباب هم الدينمو المحرك ، والعنصر الفاعل ، والقوة الهائلة التي تبني الأمم والشعوب على كواهلها وبقوة سواعدها ، ولذلك نجد أن كل أصحاب الحركات الإصلاحية الناجحة في كل العصور هي من الشباب ” . (5)
وله كتاب صغير جداً بعنوان ” التقويم الزراعي في فيفاء ” لم أطلع عليه مطلقاً .
وله رسالة ” تقنين الأحكام الشرعية ” فقد كانت هذه الرسالة إجابة على سؤال وجه لفضيلته من مجلة ” إقرأ ” المعروفة ، فبين وفصّل فيها حول هذا الموضوع على نطاق واسع جداً ، وله ـ حفظه الله ـ رسالة أخرى صغيرة الحجم عظيمة العلم بعنوان ” الربا وأنواعه ” بين للناس ما التبس عليهم من العلم الشرعي والمسائل المالية الدقيقة حول هذا الموضوع الخطير ، الذي هو من السبع الموبقات ، وقد تفشى في الأمة في عصرنا الحاضر وانتشر كثيراً لجهل الناس بخطره وعواقبه ، وبين عاقبته وخيمة في الدارين .
وأما التحقيقات فقد أخذت لها نصيبها من وقت الشيخ ـ حفظه الله ـ ومن علمه ، فقد حقق الشيخ عدة رسائل مفيدة ، منها رسالة محققة في ” حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقتٍ واحد ” من تأليف أحمد بن علي الحازمي ـ رحمه الله ـ قال فيها عن سبب تأليفه لها : ” فإنه لما التمس مني من خلُص ولاءه ووداده ، وأسفرت للناظرين نصيحته لنا وإسعاده ، فلا غرو إن كانت إجابته عليّ حتماً ، فقد أعددته أصفى من دعوتُ خليلا ، وأقربَ رحما ، وأن أحرر بحثاً يتضمن حكم التطليقات الثلاث إذا وقعت في وقتٍ واحد ، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق ؛ فتحصل البينونة ، أو تقع واحدة مع إبراز الدليل وتجنب الآراء ورفض القيل والقال ” .(6)
وكذلك له رسالة محققة بعنوان ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله .
وله رسالة صغيرة بعنوان ” الحكمة المستشفّة ” عبارة عن مقالين تم نشرهما في عددين من مجلة الحج في عام 1409هـ
نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة الرابعة . . قريباً . .
كتبه
الأستاذ التربوي
عيسى بن سليمان الفيفي
الاثنين 18 / 5 / 1438هـ
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(1)ـ مقدمة كتابه : الحوار المبين ؛ (ص 5) .
(2)ـ مقدمة كتابه : الحوار المبين ؛ (ص 6) .
(3)ـ الحوار المبين ؛ بعنوان : أوسع نقاش جاد ، (ص 64) .
(4)ـ كتاب : القضاء بين النظرية والتطبيق ، (ص 58) .
(5) ـ كتيب : واجب الشباب ، (ص 9) .
(6)ـ كتاب : حكم التطليقات الثلاث ، (ص 11) .
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