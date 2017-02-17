 درسان علميان بتعاوني الملحاء بجازان غداً | فيفاء أون لاين
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

درسان علميان بتعاوني الملحاء بجازان غداً

درسان علميان بتعاوني الملحاء بجازان غداً
فيفاء أون لاين - جازان

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غدا، درسين علميين في مسجد الفاروق بقرية المحلة الجديدة .
ويلقي الدرس الأول مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبه ، بعنوان ” فقه القرآن والسنة”, بعد صلاة المغرب، فيما يلقي محمد بن إسماعيل الحازمي الدرس الثاني وعنوانه “تفسير القرآن العظيم لابن كثير”، بعد صلاة العشاء.
ويأتي ذلك ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*