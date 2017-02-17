 ” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” محاضرة بنادي جازان الأدبي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” محاضرة بنادي جازان الأدبي

” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” محاضرة بنادي جازان الأدبي
فيفاء أون لاين - جازان

ينظم النادي الأدبي بمنطقة جازان الاثنين محاضرة ثقافية بعنوان ” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” يقدمها خالد السليمان، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي بعد صلاة العشاء.
ووجهت إدارة النادي دعوة عامة لجميع المثقفين والمثقفات والأدباء والمهتمين للحضور والمشاركة .
وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات والنشاطات التي ينفذه النادي خلال العام الحالي.

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