” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” محاضرة بنادي جازان الأدبي

ينظم النادي الأدبي بمنطقة جازان الاثنين محاضرة ثقافية بعنوان ” الكتابة الصحفية وأثرها في التغيير ” يقدمها خالد السليمان، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي بعد صلاة العشاء.

ووجهت إدارة النادي دعوة عامة لجميع المثقفين والمثقفات والأدباء والمهتمين للحضور والمشاركة .

وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات والنشاطات التي ينفذه النادي خلال العام الحالي.

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