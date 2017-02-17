وزارة الاسكان تُخطط لإطلاق شركة تمويل عقاري

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزارته تتجه نحو إطلاق شركة “إعادة التمويل العقاري السعودية” برأسمال ضخم، لتسهم في عملية التمويل العقاري وإنجازها بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وأضاف الحقيل خلال لقاء نظمه أمس الخميس مجلس الغرف السعودية، وحضره أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في المجلس وعدد من المستثمرين في قطاع العقار والبناء، أن الوزارة إيماناً منها بضرورة وجود منظومة تمويل عقاري متكاملة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقاري.

وتوقع وزير الإسكان أن يقود تغيير استراتيجية التمويل العقاري لرفع حجم التمويل إلى 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، مبيناً أن الوزارة تستهدف أن يصل التمويل إلى 560 مليار ريال في 2020م.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، شويمي بن عجيان آل كتاب، إلى أهمية قطاع التشييد والبناء، فيما لفت رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس حمد الشويعر إلى أن وزارة الإسكان أوفت بوعودها عندما أطلقت أولى دفعات برنامج “سكني” والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة.