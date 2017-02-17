“المودة” تعلن عن مؤشراتها المالية وتحقيق إيرادات بأكثر من 15 مليون ريـال

ضمن اعتمادها لسياسة الشفافية المالية أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن إيراداتها للعام المنصرم والتي بلغت أكثر من 15 مليون ريـال فيما تجاوزت المصروفات 8 ملايين ريـال.

وأتاحت الجمعية قوائمها المالية لعام 2016 عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الأنشطة والتدفق النقدي والإيضاحات المالية والمحاسبية، حيث حققت إيرادات عام 2016 بلغت 15.471.791 ريـال، فيما بلغت المصروفات 8.086.382 ريـال.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف المالي للجمعية رئيس لجنة الاستدامة الاقتصادية المهندس فايز بن عبدالله الحربي بأن الجمعية حققت نمواً في إيرداتها بنسبة 177.4% عن العام الفائت، كما زادت المصروفات بنسبة 190.16%، فيما بلغت استثماراتها في وقف الرحمة 7.385.409 ريـال.

وبين م. فايز الحربي بأن مراجعة المركز المالي للجمعية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية تمت وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، واشتملت على إجراء الاختبارات اللازمة للمستندات والإجراءات الأخرى، مشيراً إلى أن الجمعية تعتمد معايير الشفافية المالية ضمن سياسة الجودة، حيث تلتزم بالشفافية والأمانة فيما يتعلق بالجمعية ورسالتها وسياستها ونشاطاتها على المستويات الإدارية كافة، إلى جانب العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة على تبني مواقف ذات علاقة بسياسات المالية والتنموية.

وكشف م. الحربي بأن السنة المالية الأخيرة شهدت دعماً حكومياً أفضل وأكبر على مدار الأعوام الماضية حيث وصل لقرابة 50% من إيرادات الجمعية لعام 1436هـ فيما تلاشت الإيرادات الذاتية للجمعية حتى وصلت إلى أقل من 1%، في الوقت الذي كشفت فيه أن بند تبرعات دعم المشروعات تصدر قائمة التدفقات النقدية لجمعية المودة خلال الأعوام التي تسبقه حيث بلغت نسبته 55.74% من إجمالي التدفقات، تلاه الدعم الحكومي بنسبة 26.21%، ثم إيرادات الزكاة بنسبة 9.66%، ثم إيرادات دورات تدريبية بنسبة 4.37%، ثم الوقف بنسبة 1.93%، ثم الصدقات بنسبة 1.19% ثم اشتراكات الأعضاء بنسبة 0.08%، والإيرادات الأخرى بنسبة 0.82%.

وبيّن م. الحربي بأن تقرير استدامة المودة “الامكانيات والمخاطر” أكد ضرورة استدامة خدمات الجمعية والحرص على زيادتها وتنوعها لتلمس غالب احتياجات الأسرة والمجتمع السعودي، متوقعاً أن تصل الموازنة التقديرية للجمعية خلال خمس سنوات إلى مايقارب 18 مليوناً، وخلال عشر سنوات إلى مايقارب 29 مليوناً سنوياً تصرف في المجال التنموي لتمكين وإرشاد وتوعية الأسرة، وموضحاً بأن الجمعية خدمت خلال عام 2016م 54.040 أسرة.

يشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للجمعية كشفت بأن مصروفات البرامج والأنشطة بلغت 75.42%، تليه المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 17.76%، ثم نسبة استهلاك الاتصالات والتي بلغت 0.49% ونسبة استهلاك الطاقة وبلغت 0.41%.

جذير بالذكر أن جمعية المودة للتنمية الأسرية هي جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في ارشاد وتوعية وتمكين الأسرة وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنموية مستدامة اجتماعياً, وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.

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