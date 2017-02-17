الدكتور أحمد محمد علي عضواً فخرياً بجمعية نماء الخيرية

تشرفت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بإنضمام الرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي عضواً فخرياً بالجمعية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس المستشار منصور بن أحمد صبري اسمى آيات الشكر والعرفان لمعالي الدكتور أحمد محمد علي على تفضله بقبول العضوية الفخرية للجمعية، مؤكداً أن الجمعية تتشرف وتعتز بهذه القامة التي عرفت بجهودها الإنمائية محلياً ودولياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار منصور صبري بأن الجمعية تشرفت بانضمام معالي الدكتور أحمد محمد علي للجمعية, معتبراً ذلك بادرة مميزة لاسيما أنه مثّل خلال مسيرته بالبنك الإسلامي للتنمية والتي امتدت لـ 42 عاماً قدرة وكفاءة وقيادة في إطلاق ودعم البرامج والمشاريع الإنمائية ومكافحة الفقر وتعزيز التعاون والتكامل في الكثير من أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته قدم معالي الدكتور أحمد محمد علي الشكر والثناء لجمعية نماء الخيرية على إنجازاتها الرائدة التي حققتها في خدمة المجتمع، داعياً الله سبحانه أن يجزل لجميع العاملين والداعمين الأجر والمثوبة، وأكد معاليه اعتزازه بانضمامه إلى عضوية الجمعية قائلاً: “هذا تشريف أعتز له كل الاعتزاز”.

يذكر بأن معالي الدكتور أحمد محمد علي ولد بالمدينة المنورة عام 1943م وأكمل تعليمه فيها وحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة كما نال درجتي الماجستير في الآداب ودكتوراه في الفلسفة من جامعات أمريكية، وسبق له العمل في وزارة المعارف كما عين رئيساً لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالنيابة لفترة من الفترات وشغل منصب أمين رابطة العالم الإسلامي لفترة وجيزة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الفقر، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.

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